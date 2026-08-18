¿Por qué razón bloquearon el Periférico de Mérida? Manifestantes cerraron la avenida por unas tres horas

Los constantes apagones en diferentes colonias de la ciudad capital han generado mucha molestia entre sus habitantes, por lo que la molestia ha ido en aumento.

Esta vez, los inconformes vecinos de las colonias de La Mielera y La Guadalupana, quienes aseguran que llevan cuatro días sin energía eléctrica, se manifestaron y bloquearon el periférico de Mérida.

Este bloqueo vial generó un caos entre conductores de vehículos particulares y transporte público, pues es una de las arterias principales de la ciudad. La molestia también fue en aumento entre los afectados.

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Los manifestantes exigieron ser atendidos y soluciones reales por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues llevan ya varios días sin luz y sufriendo todas las consecuencias de esta situación.

Trascendió que son 100 familias las afectadas por esta situación, que han manifestado que es imposible seguir viviendo sin energía eléctrica con las altas temperaturas de la entidad.

Electrodomésticos dañados, medicinas que necesitaban refrigeración y comida echadas a perder, además de un calor insoportable, es la situación actual de estas familias, que ya no toleran seguir así. Esperan soluciones de la CFE y atención inmediata.