OpenAI lanza “ChatGPT for Teens”: así funcionará la versión para adolescentes con más protecciones

OpenAI comenzó este martes 18 de agosto el despliegue de “ChatGPT for Teens”, una experiencia especialmente diseñada para adolescentes que incorpora mayores medidas de seguridad, herramientas educativas y controles opcionales para madres, padres y tutores.

La compañía explica que estas funciones se activarán automáticamente cuando la información proporcionada por la cuenta, una verificación de edad o sus sistemas de estimación indiquen que el usuario tiene menos de 18 años. El lanzamiento comienza de manera global en cuentas personales gratuitas y de pago, aunque su disponibilidad se ampliará progresivamente.

¿Qué es “ChatGPT for Teens” y cómo funciona?

La nueva experiencia mantiene las capacidades generales de ChatGPT, pero incorpora protecciones específicas para adolescentes, especialmente frente a contenidos sensibles o potencialmente dañinos.

OpenAI ya había establecido principios reforzados para usuarios de 13 a 17 años en temas de mayor riesgo, entre ellos autolesiones y suicidio, contenido gráfico o explícito, trastornos alimentarios, actividades peligrosas y situaciones sexualizadas.

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La plataforma también incluye recordatorios para descansar después de sesiones prolongadas y herramientas destinadas a mantener un uso más equilibrado.

“Modo Estudio” y horarios para aprender con ChatGPT

Una de las funciones centrales es el “Modo Estudio”, que busca acompañar el aprendizaje mediante preguntas, pistas, explicaciones paso a paso y ejercicios de comprobación, en lugar de limitarse a entregar directamente una respuesta.

Los adolescentes también podrán utilizar herramientas como cuestionarios y recordatorios relacionados con tareas. Además, existen horarios de estudio, mediante los cuales determinados chats nuevos pueden iniciar automáticamente en “Modo Estudio”, y horarios de silencio que permiten limitar el acceso a ChatGPT durante periodos determinados.

¿Qué pueden controlar los padres en “ChatGPT for Teens”?

Madres, padres o tutores pueden vincular opcionalmente su cuenta con la del adolescente y administrar determinadas configuraciones.

Entre las opciones disponibles se encuentran reducir contenido sensible, establecer horarios de silencio y recibir notificaciones de seguridad en situaciones limitadas de alto riesgo.

OpenAI aclara que estos controles no permiten a los padres leer ni vigilar las conversaciones del adolescente. Cuando se envía una alerta relacionada con seguridad, únicamente se comparte la información necesaria para apoyar al menor.

The San Francisco-based company says ChatGPT for Teens, which launches Tuesday, is tailored for kids aged 13 to 17 with stronger protections including content restrictions around things like suicide, self-harm and romantic or sexual chats. https://t.co/4qYfabVQHt — WAND TV News (@wandtvnews) August 18, 2026

OpenAI refuerza medidas de seguridad para menores

La compañía ha señalado que sus protecciones para adolescentes están basadas en un enfoque de prevención, transparencia y apoyo fuera de la plataforma.

Sus principios para menores de 18 años establecen que ChatGPT debe priorizar la seguridad, fomentar el contacto con personas de confianza cuando exista una situación de riesgo y evitar comportamientos que puedan generar una relación inapropiada con el sistema de inteligencia artificial.

El lanzamiento ocurre además en un contexto de creciente debate en Estados Unidos y otros países sobre los posibles efectos de los chatbots de inteligencia artificial en niños y adolescentes, así como sobre las obligaciones que deben asumir las empresas tecnológicas para proteger a los usuarios más jóvenes.

IO