¿HAARP provocó el terremoto de Colombia? Esto dice la ciencia sobre la teoría que circula en redes

Tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia, en redes sociales volvieron a circular publicaciones que atribuyen el movimiento al programa estadounidense HAARP, una teoría conspirativa que ha aparecido anteriormente después de otros desastres naturales.

Sin embargo, la evidencia científica disponible no respalda esa versión. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) determinó que el terremoto colombiano ocurrió a una profundidad aproximada de 110 kilómetros y estuvo relacionado con procesos tectónicos naturales en una región donde la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana.

El movimiento se produjo el 10 de agosto en el occidente de Colombia y, debido a su profundidad y magnitud, fue percibido en una amplia zona del país. El USGS lo identificó como un evento generado principalmente por un mecanismo de desplazamiento lateral dentro de la zona de subducción sudamericana.

¿Qué es HAARP y para qué sirve?

HAARP corresponde a las siglas en inglés de High-frequency Active Auroral Research Program, un centro científico ubicado en Gakona, Alaska, dedicado al estudio de la ionosfera, una región de la atmósfera terrestre situada aproximadamente entre los 60 y más de 500 kilómetros de altura.

Su principal herramienta es el Instrumento de Investigación Ionosférica (IRI), compuesto por 180 antenas de alta frecuencia capaces de enviar ondas de radio hacia pequeñas regiones de la ionosfera para estudiar temporalmente su comportamiento.

Noticia Destacada Terremoto de 7.4 en Colombia: Un profeta angoleño lo advirtió semanas atrás

El proyecto fue administrado originalmente por la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos, pero desde 2015 la operación de sus instalaciones de investigación pasó a la Universidad de Alaska Fairbanks.

En términos sencillos, HAARP funciona como un gran transmisor de radio utilizado para analizar procesos de la atmósfera superior. Su finalidad científica incluye estudiar cómo la ionosfera influye en las comunicaciones y en la propagación de ondas de radio.

¿Puede HAARP provocar terremotos?

No existe evidencia científica que demuestre que HAARP pueda provocar terremotos. Su equipamiento transmite ondas hacia la atmósfera superior, mientras que los sismos ocurren por ruptura y desplazamiento de rocas en el interior de la Tierra.

La propia información oficial del programa señala que sus ondas de radio interactúan con partículas cargadas en la ionosfera y generan perturbaciones pequeñas y temporales similares a procesos que ocurren naturalmente.

Además, HAARP aclara expresamente que tampoco puede controlar el clima, ya que las frecuencias que utiliza no son absorbidas de manera significativa por la troposfera y la estratosfera, donde se producen los fenómenos meteorológicos.

La distancia entre la región que estudia HAARP y las profundidades donde se originan muchos terremotos es otro elemento fundamental. En el caso de Colombia, el hipocentro se ubicó a 110.3 kilómetros bajo la superficie, dentro de una zona tectónicamente activa.

HAARP corresponde a las siglas en inglés de High-frequency Active Auroral Research Program / Especial

¿Qué provocó realmente el terremoto de Colombia?

La explicación científica apunta a la tectónica de placas.

El USGS informó que el terremoto ocurrió en una región donde la placa de Nazca se introduce hacia el este por debajo de la placa Sudamericana. Debido a su profundidad, el movimiento probablemente tuvo lugar dentro de la propia placa que está descendiendo bajo el continente.

El organismo también recordó que Colombia tiene antecedentes de terremotos importantes debido a su ubicación geológica y que en la región cercana al evento ya se habían registrado previamente sismos de magnitud 7 o superior.

Por ello, atribuir el desastre a HAARP no coincide con las características físicas identificadas por los especialistas.

❌No hay evidencia científica de que el proyecto #HAARP provoque terremotos



Circula la idea de que causó los sismos en Colombia y Venezuela y que el siguiente será en México, pero no existe un mecanismo físico que lo explique#TeConvieneSaberMás 🔎https://t.co/dTwsmg1BSk — 𝗩𝗘𝗥𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 (@verificado_mx) August 13, 2026

¿Puede la actividad humana causar algún tipo de sismo?

Sí existen sismos inducidos por actividades humanas, pero son fenómenos diferentes.

Algunas operaciones como la inyección de aguas residuales, explotación de determinados yacimientos o cambios de presión en el subsuelo pueden generar movimientos sísmicos en ciertas condiciones.

Esto no significa que cualquier terremoto pueda atribuirse a la actividad humana. El sismo de Colombia ocurrió a gran profundidad y dentro de un contexto tectónico claramente identificado por el USGS.

Las teorías que responsabilizan a HAARP suelen resurgir después de terremotos, tormentas u otros fenómenos naturales, pero hasta ahora no existe un mecanismo físico demostrado que permita a las transmisiones de este programa desencadenar un terremoto de gran magnitud.

La evidencia disponible apunta, en cambio, a un proceso geológico natural asociado al movimiento de las placas tectónicas bajo Colombia.

IO