Terremoto de 7.7 en Indonesia deja 68 muertos y 12 mil 800 desplazados en la isla de Flores

El saldo del terremoto de magnitud 7.7 que sacudió la isla de Flores, en Indonesia, continúa aumentando. Las autoridades elevaron este lunes a 68 el número de personas fallecidas y a 213 el de heridos, mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y rescate.

De acuerdo con la Agencia de Gestión de Desastres Local, todavía no se ha dado a conocer una cifra oficial de personas desaparecidas entre los escombros.

El impacto del sismo también se refleja en el número de habitantes que no pueden regresar a sus viviendas. La cifra de desplazados subió a 12 mil 800 personas en diferentes localidades de Flores, donde muchas familias han optado por dormir al aire libre debido al temor de nuevos movimientos.

Más de mil 600 réplicas sacuden Flores tras el terremoto

La actividad sísmica no ha cesado desde el terremoto principal.

Según la agencia geológica de Indonesia, se han registrado alrededor de mil 600 réplicas, una de las más recientes con magnitud 5.7.

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La persistencia de los movimientos ha provocado que numerosos habitantes se mantengan alejados de sus casas, especialmente en zonas donde las viviendas presentan grietas, daños estructurales o derrumbes.

En algunas comunidades, las familias han improvisado tiendas para pasar la noche mientras esperan evaluaciones de seguridad y asistencia.

Habitantes reportan viviendas inhabitables

En localidades como Mbay, residentes han señalado que varias casas quedaron dañadas al grado de no poder ser ocupadas.

Algunas familias únicamente regresan por agua, ropa o artículos básicos antes de volver a los refugios improvisados.

También han surgido reclamos por la demora en la llegada de ayuda, particularmente por la falta de tiendas de campaña, medicamentos, alimentos y agua potable en determinados puntos afectados.

Thousands are still waiting for aid on the Indonesian island of Flores days after a powerful earthquake killed at least 68 people, injured more than 200 others and damaged hundreds of homes and other buildings. pic.twitter.com/YXlYsgL9Qd — The Associated Press (@AP) August 17, 2026

¿Por qué Indonesia registra tantos terremotos?

Indonesia se encuentra dentro del llamado “Cinturón de Fuego” del Pacífico, una extensa zona con elevada actividad sísmica y volcánica.

La región concentra múltiples límites de placas tectónicas, por lo que los terremotos son frecuentes y pueden alcanzar magnitudes considerables.

Uno de los antecedentes más graves ocurrió en 2004, cuando un terremoto de magnitud 9.1 frente a Sumatra generó un tsunami que dejó alrededor de 220 mil muertos en varios países, incluidos cerca de 170 mil en Indonesia.

Las autoridades mantienen la vigilancia en Flores mientras continúan las réplicas y se amplían las labores de atención para miles de personas que permanecen fuera de sus hogares.

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