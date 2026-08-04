Austria rompe récord histórico de calor: Viena alcanza 41 grados en plena alerta roja

Austria registró este martes 4 de agosto la temperatura más alta de su historia, después de que los termómetros alcanzaron 41 grados Celsius en Viena, en medio de una ola de calor que también afecta a otros países de Europa Central.

La medición se realizó en Stammersdorf, al noreste de la capital austriaca. Durante las primeras horas, el servicio meteorológico GeoSphere Austria reportó un valor provisional de 40.8 grados, pero posteriormente la temperatura llegó a los 41 grados.

El registro superó los 40.5 grados observados el 8 de agosto de 2013 en Bad Deutsch-Altenburg, localidad de la región de Baja Austria que mantenía el máximo nacional desde hace 13 años.

¿Dónde se activó la alerta roja por calor en Austria?

Distintas zonas de Viena, Baja Austria y Burgenland permanecen bajo alerta roja debido a las temperaturas extremas. Las autoridades recomendaron reducir las actividades al aire libre y evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas.

GeoSphere Austria explicó que una masa de aire subtropical y un sistema de alta presión provocaron condiciones de calor excepcional en el este del país. La exposición prolongada puede causar deshidratación, debilidad, aumento de la temperatura corporal, mareos y confusión.

Noticia Destacada Incendio en Francia golpea al turismo de Burdeos: cancelaciones y pérdidas millonarias en Gironda

Las recomendaciones se dirigen especialmente a personas mayores, niñas, niños, pacientes con enfermedades crónicas y trabajadores que realizan actividades en exteriores.

Julio de 2026 fue uno de los meses más cálidos en Austria

El récord ocurre después de un julio con temperaturas promedio dos grados superiores a la referencia climática del periodo 1991-2020.

De acuerdo con el balance meteorológico, julio de 2026 fue el cuarto más caluroso desde que comenzaron las mediciones hace alrededor de 260 años. El 31 de julio ya se había registrado una máxima de 40.3 grados, la mayor temperatura observada en Austria durante ese mes.

El calor estuvo acompañado por un déficit de lluvias de hasta 90 por ciento en algunas regiones, lo que convirtió al periodo en uno de los julios más secos desde el inicio de los registros de precipitación.

În #Austria a fost doborât #recordul absolut de temperatură, după ce o valoare termică de 40,8°C a fost înregistrată marţi în staţiunea Viena-Stammersdorf, a anunţat serviciul de meteorologie din această ţară, GeoSphere Austria. (1/2)@AFP pic.twitter.com/ZNqM4tjuH3 — Radio Romania International (@RRInternational) August 4, 2026

Ola de calor se extiende por Europa Central

Las temperaturas extremas también afectan a República Checa y Hungría. En territorio checo se reportaron noches con mínimas cercanas a 28 grados, una condición que dificulta que el cuerpo se recupere del calor acumulado durante el día.

Hungría prolongó su alerta roja sanitaria ante previsiones de máximas de hasta 42 grados. La sequía y el descenso del nivel del río Danubio también han generado preocupación por el suministro energético, la navegación y la producción agrícola en la región.

Los servicios meteorológicos mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevos récords, incendios forestales y afectaciones a la salud durante los próximos días.

IO