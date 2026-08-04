Detienen a adolescente por doble homicidio en la colonia Emiliano Zapata de Cozumel

Autoridades detuvieron a un adolescente como presunto responsable del ataque armado ocurrido el pasado 30 de julio en la colonia Emiliano Zapata, donde perdieron la vida dos jóvenes de 16 y 22 años. De acuerdo con las investigaciones, el menor habría participado en la agresión junto con otro sujeto que continúa prófugo, por lo que las corporaciones mantienen operativos para lograr su localización.

Datos recabados de la Fiscalía indican que el detenido es originario de Cozumel. Según la carpeta de investigación, presuntamente participó en el atentado perpetrado contra un joven de 16 años y Carlos Yael, de 22, cuando ambos se encontraban frente a un domicilio ubicado sobre la calle 90 Norte, en la colonia Emiliano Zapata.

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El ataque ocurrió la noche del 30 de julio. Vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que movilizó a elementos de Seguridad y cuerpos de emergencia. Al llegar al sitio, paramédicos confirmaron que el adolescente de 16 años había fallecido, mientras que la segunda víctima fue trasladada al hospital general en estado grave, donde murió horas después a consecuencia de las heridas.

Durante la conferencia en la que se informó sobre la captura, el Fiscal señaló que ambas víctimas trabajaban en un club de playa de la isla y explicó que una de las principales líneas de investigación relaciona el crimen con presuntas deudas derivadas de la venta de drogas. No obstante, precisó que las indagatorias continúan para robustecer la carpeta de investigación y determinar la participación de todos los involucrados.

El joven fue puesto a disposición de un Juez de Control especializado en justicia para adolescentes, autoridad que definirá su situación jurídica en los próximos días, conforme al procedimiento establecido para personas menores.

La Fiscalía también confirmó que continúa la búsqueda del segundo presunto implicado en el homicidio, quien, de acuerdo con las investigaciones, habría escapado del lugar a bordo de una motocicleta.

De manera extraoficial trascendió que Carlos Yael había sido detenido anteriormente por presuntos delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, y posteriormente obtuvo su libertad. Sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado que ese antecedente tenga relación directa con el móvil del asesinato.

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Hugo Castillo, vecino de la colonia Emiliano Zapata, señaló que los habitantes esperan que las investigaciones concluyan con la detención de todos los responsables. “Lo que la gente quiere es que el caso se esclarezca por completo y que no quede impune”, comentó.

Lucía Herrera, comerciante de la zona, consideró que este tipo de sucesos genera preocupación entre los residentes. “Es importante que las autoridades continúen con las investigaciones y refuercen la seguridad para evitar que se repitan situaciones como ésta”, expresó.

Este doble homicidio es uno de los hechos violentos de mayor impacto registrados recientemente en Cozumel. Como antecedente, el 7 de mayo del 2025, un ataque armado en la colonia 10 de Abril dejó dos personas fallecidas y un menor lesionado, caso que también evidenció la participación de jóvenes en hechos relacionados con la violencia. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer por completo el crimen y capturar al segundo presunto responsable.