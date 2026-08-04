Calor extremo en Yucatán: sensación térmica superará los 47 grados este martes 4 de agosto, alerta Procivy

Este martes 4 de agosto, Yucatán enfrentará una jornada de calor extremo, con una sensación térmica que podría superar los 47 grados Celsius durante las horas de mayor calentamiento, informó la Protección Civil de Yucatán (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones más intensas se presentarán entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y reducir las actividades al aire libre, especialmente en personas vulnerables como niños, adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Aunque el ambiente será sofocante, los remanentes de una onda tropical, el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y el establecimiento de una vaguada favorecerán la presencia de lluvias de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento en distintas regiones del estado.

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¿Dónde lloverá este martes 4 de agosto en Yucatán?

Según Procivy, las precipitaciones comenzarán después de las 15:00 horas, principalmente en municipios del noreste, como Tizimín y localidades cercanas. Posteriormente, las lluvias se extenderán de manera gradual hacia municipios del centro y suroeste de Yucatán.

En tanto, para las regiones sureste y noroeste se prevén chubascos aislados, por lo que se recomienda tomar precauciones si se tiene previsto viajar o realizar actividades al aire libre durante la tarde.

Temperaturas de hasta 42 grados y fuerte sensación térmica

El pronóstico indica que las temperaturas máximas oscilarán entre 38 y 42 grados Celsius en el interior del estado, mientras que en la zona costera se esperan valores de 32 a 34 grados.

Sin embargo, debido a la combinación del calor con la humedad, la sensación térmica podría rebasar los 47 grados, incrementando el riesgo de golpes de calor y deshidratación.

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También habrá fuertes rachas de viento

Durante la mañana predominarán vientos del sureste de 10 a 20 kilómetros por hora. Por la tarde cambiarán al sureste y noreste, con velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora en la costa, además de rachas superiores a los 60 kilómetros por hora en las zonas donde se desarrollen tormentas.

Asimismo, se prevé un oleaje de hasta 1.5 metros de altura en el litoral yucateco.

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante las altas temperaturas, Procivy recomienda:

Beber agua constantemente, aunque no se tenga sed.

Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Utilizar ropa ligera y de colores claros.

Permanecer en lugares frescos y ventilados.

No dejar a menores de edad, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Las autoridades también pidieron mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las condiciones meteorológicas podrían cambiar durante el transcurso del día debido al desarrollo de tormentas.