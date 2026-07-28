Zelenski llega a Estados Unidos: se reunirá con Trump y asistirá al funeral de Lindsey Graham

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó este martes 28 de julio a Estados Unidos para sostener una nueva reunión con su homólogo Donald Trump, en medio de los esfuerzos de Kiev para reforzar su capacidad de defensa frente a los ataques rusos.

El mandatario ucraniano también participará en el funeral del senador republicano Lindsey Graham, quien murió el pasado 11 de julio a los 71 años, poco después de regresar de una visita a Kiev. La ceremonia tendrá lugar en la Catedral Nacional de Washington y contará con la asistencia de dirigentes internacionales.

¿Qué abordarán Zelenski y Trump durante su reunión?

Zelenski explicó que su agenda contempla encuentros con Trump, integrantes de su administración y representantes que pueden contribuir a la defensa de Ucrania.

Uno de los asuntos centrales será el fortalecimiento de las capacidades antibalísticas del país europeo, así como la cooperación estratégica con Estados Unidos. Esta será la segunda reunión entre ambos mandatarios durante julio.

Ucrania busca ampliar el suministro y la producción de interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot, utilizados para derribar misiles balísticos y proteger ciudades e infraestructura.

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El gobierno ucraniano informó que Raytheon, empresa estadounidense que fabrica los sistemas Patriot, manifestó su disposición para avanzar en la coproducción de interceptores. Zelenski ya había tratado este proyecto con Trump durante una reunión celebrada en Ankara.

¿Por qué Zelenski asistirá al funeral de Lindsey Graham?

El presidente ucraniano señaló que su país rendirá homenaje a Lindsey Graham por su respaldo a Ucrania y por su postura en favor de la seguridad transatlántica.

Graham fue uno de los principales promotores en el Congreso estadounidense de una iniciativa para aumentar la presión económica contra Rusia y los países que compran sus productos energéticos.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky has arrived at the White House for meetings with President Donald Trump. pic.twitter.com/EaAGhModcZ — Breaking911 (@Breaking911) July 28, 2026

La propuesta contempla imponer aranceles a naciones que financien de manera indirecta el esfuerzo militar ruso mediante la adquisición de petróleo, gas y otros productos. Entre los países que podrían resultar afectados se encuentran China e India.

Donald Trump expresó su respaldo a la iniciativa después del fallecimiento del senador, quien se convirtió durante los últimos años en uno de sus principales aliados en temas de política exterior.

La visita de Zelenski ocurre mientras Ucrania intenta mantener el apoyo político y militar de Washington, además de acelerar acuerdos para fabricar armamento en su territorio y fortalecer su defensa aérea ante los ataques de Rusia.

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