“No es justo que de estos terrenos que invadimos con esfuerzo nos vengan a desalojar”: Manifestantes durante el bloqueo en el Periférico de Mérida

El retiro de personas que ocupaban un predio del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) en San José Tecoh, al sur de Mérida, provocó inconformidad entre los habitantes afectados, quienes señalaron sentirse perjudicados por la recuperación del terreno.

Los manifestantes aseguraron que los espacios que ocupaban representaron un esfuerzo y que realizaron trabajos para acondicionarlos, por lo que consideraron injusto que fueran retirados del lugar.

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“No se me hace justo que estos terrenos que invadimos con trabajo y sacrificio nos vengan a desalojar”, señalaron durante la protesta.

De acuerdo con las autoridades, el operativo realizado este jueves correspondió a la recuperación de un inmueble propiedad del IVEY que se encontraba ocupado de manera irregular.

La Fiscalía General del Estado documentó en el sitio la existencia de asentamientos irregulares, viviendas provisionales y posibles afectaciones al orden público, además de conexiones eléctricas clandestinas.

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Luego del desalojo, los inconformes trasladaron su protesta a las calles y mantienen bloqueos en el kilómetro 6 del Periférico de Mérida, cerca del puente de la avenida 86, donde demandan una mesa de diálogo con las autoridades.

El predio permanece bajo resguardo de las corporaciones de seguridad, mientras continúan las manifestaciones y se espera que las autoridades definan las acciones a seguir para atender el conflicto generado tras la recuperación del inmueble.