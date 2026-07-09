ONU urge alto al fuego en Ucrania tras récord de víctimas civiles por ataques rusos

La Organización de las Naciones Unidas urgió a un alto al fuego en Ucrania, luego de que mayo registró el mayor número de víctimas civiles desde el inicio de la guerra y los datos preliminares de junio apuntan a un balance todavía más grave.

La subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, presentó el informe durante una reunión del Consejo de Seguridad convocada por Dinamarca, Francia, Grecia, Letonia y Reino Unido, tras los ataques rusos contra Ucrania del 1 y 2 de julio.

¿Qué dijo la ONU sobre las víctimas civiles en Ucrania?

DiCarlo advirtió que las víctimas civiles en mayo fueron más numerosas que en cualquier otro mes desde el comienzo del conflicto. Además, adelantó que los datos preliminares de junio son aún más altos, con al menos 265 personas muertas y mil 816 heridas.

La funcionaria señaló que en la última semana se registraron tres oleadas masivas de ataques aéreos rusos contra Kiev y otras ciudades ucranianas.

Según la ONU, estos ataques muestran un patrón dirigido contra centros urbanos con alta concentración de población civil, donde edificios residenciales han resultado destruidos o gravemente dañados.

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Uno de los ataques más recientes incluyó 74 misiles, entre ellos 24 balísticos Iskander-M, además de 496 drones. La ofensiva dejó más de una veintena de muertos y decenas de heridos en la capital ucraniana.

DiCarlo también condenó ataques con drones contra infraestructuras petroleras, industriales y militares en Rusia, aunque subrayó que la población civil ucraniana sigue soportando el mayor impacto de la guerra.

Rosemary DiCarlo, UN Under-Secretary-General for Political and Peacebuilding Affairs, told the Council that preliminary figures for June indicate civilian casualties in Ukraine, killed and injured, were higher than at any point since the start of the Russian Federation’s full-s… pic.twitter.com/TCIhquGKFW — euronews (@euronews) July 9, 2026

ONU advierte que la cifra real podría ser mayor

De acuerdo con el conteo de Naciones Unidas, al menos 16 mil 400 civiles han muerto desde el inicio del conflicto, incluidos 802 niños. Casi 50 mil personas han resultado heridas.

La ONU aclaró que estas cifras sólo incluyen casos verificados, por lo que el balance real probablemente sea mucho más alto. Ante este escenario, DiCarlo insistió en la necesidad de un alto al fuego inmediato y de medidas para proteger a la población civil.

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