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Rayo cae en una casa en Mérida, causa un incendio y deja fuertes quemaduras a un hombre

Un rayo cayó en una vivienda del fraccionamiento Brisas en Mérida, causando un incendio que generó quemaduras a una persona.

Por Redacción Por Esto!

8 de sept de 2026

1 min

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Rayo cae sobre una casa en Brisas de Mérida y provoca incendio; una persona resultó quemada
Rayo cae sobre una casa en Brisas de Mérida y provoca incendio; una persona resultó quemada / Especial

Las fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas que se registraron la tarde del lunes en Mérida provocaron un incidente en el fraccionamiento Brisas, donde la caída de un rayo sobre una vivienda ocasionó un incendio y dejó a una persona con quemaduras.

El hecho ocurrió en un predio ubicado sobre la calle 41 por 18 del fraccionamiento Brisas, hasta donde se movilizaron elementos de emergencia tras recibirse el reporte a los números de emergencia.

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De acuerdo con la información preliminar, el rayo impactó en la vivienda y provocó daños, además de generar un incendio que alcanzó a una persona que se encontraba en el sitio. La víctima sufrió quemaduras en ambos brazos y piernas.

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Ante la emergencia, paramédicos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a la persona lesionada, quien posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Mientras tanto, elementos del cuerpo de bomberos realizaron las labores para controlar y sofocar las llamas, evitando que el fuego se extendiera a otras áreas de la vivienda o inmuebles cercanos.

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