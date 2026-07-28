¿Qué es la diarrea explosiva? ISSSTE Campeche alerta por síntomas de la ciclosporiasis

El ISSSTE Campeche llamó a la población a mantenerse alerta ante los síntomas de la ciclosporiasis, una infección intestinal conocida por provocar diarrea intensa o "explosiva", la cual puede ocasionar deshidratación si no recibe atención médica oportuna.

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A través de sus redes sociales, la institución explicó que esta enfermedad es causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, que afecta el intestino delgado y puede presentarse en personas de cualquier edad.

El organismo precisó que la principal forma de contagio es mediante el consumo de agua contaminada, alimentos contaminados con materia fecal o por deficiencias en las medidas de higiene y saneamiento.

Entre los síntomas más frecuentes destacan la diarrea acuosa prolongada, náuseas, vómito, dolor abdominal, gases, pérdida del apetito, fatiga intensa, fiebre y deshidratación. El ISSSTE advirtió que, cuando la diarrea se prolonga más de lo normal, el organismo pierde líquidos y minerales esenciales, incrementando el riesgo de complicaciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Para prevenir la enfermedad, recomendó lavar y desinfectar frutas y verduras, consumir únicamente agua potable o desinfectada y mantener una adecuada higiene de manos, especialmente antes de preparar alimentos, antes de comer y después de ir al baño.

Asimismo, exhortó a la población a evitar la automedicación y acudir a su unidad médica si los síntomas persisten o se intensifican, a fin de recibir un diagnóstico y tratamiento oportunos.

El ISSSTE recordó que la prevención comienza con hábitos básicos de higiene, por lo que pidió no bajar la guardia para reducir el riesgo de enfermedades intestinales, sobre todo durante la temporada de calor y lluvias.

JGH