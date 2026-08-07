¿Qué es la ciclosporiasis? Síntomas y medidas para prevenir la diarrea explosiva en Yucatán

Aunque en Yucatán no se han confirmado casos de ciclosporiasis, el reciente aumento de contagios en Estados Unidos y la vigilancia sanitaria reforzada en México han puesto esta enfermedad intestinal en el centro de la atención.

Las autoridades federales llaman a la calma, pero también recomiendan extremar las medidas de higiene para prevenir infecciones.

El secretario de Salud federal, David Kershenobich, aseguró que no existe un brote activo de ciclosporiasis en México, donde hasta el momento se han confirmado 33 casos, una cifra que representa un porcentaje mínimo de la población nacional.

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Además, destacó que la enfermedad es tratable y que en el país no se han registrado fallecimientos asociados a este padecimiento.

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis.

La enfermedad se adquiere principalmente al consumir agua o alimentos contaminados, especialmente frutas y verduras frescas que no fueron lavadas o desinfectadas correctamente.

A diferencia de otras infecciones gastrointestinales, la transmisión directa de persona a persona es poco frecuente, ya que el parásito necesita permanecer varios días en el ambiente antes de volverse infeccioso.

Síntomas de la ciclosporiasis

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después del contagio, aunque el periodo de incubación puede variar entre dos días y dos semanas. Los principales signos de alerta son:

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Diarrea acuosa, abundante y en ocasiones explosiva.

Cólicos o dolor abdominal.

Náuseas.

Pérdida del apetito.

Fatiga intensa.

Distensión abdominal y exceso de gases.

Pérdida de peso.

En algunos casos, fiebre baja y vómito.

Sin tratamiento, la enfermedad puede prolongarse durante varias semanas e incluso presentar recaídas.

¿Hay casos en Yucatán?

Hasta este momento las autoridades sanitarias no han reportado casos de ciclosporiasis en Yucatán.

Sin embargo, la Secretaría de Salud mantiene vigilancia epidemiológica debido al incremento de casos reportados en Estados Unidos y a las investigaciones internacionales relacionadas con viajeros que visitaron el Caribe mexicano.

Medidas para protegerse

Las autoridades de salud recomiendan seguir prácticas básicas de higiene para reducir el riesgo de contagio: