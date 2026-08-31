Estados Unidos vuelve a atacar Irán; Teherán responde con misiles y drones contra bases en Medio Oriente

Las fuerzas armadas de Estados Unidos volvieron a atacar objetivos en Irán el domingo 30 de agosto, en una nueva escalada de las tensiones entre ambos países tras varias semanas sin ataques estadounidenses sobre territorio iraní.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que la operación estuvo dirigida contra lanzadores ubicados en la isla iraní de Larak, cerca del estrecho de Ormuz. Washington sostuvo que las unidades atacadas pertenecían a los Guardianes de la Revolución y representaban una amenaza para la navegación en esa zona estratégica.

Irán respondió horas después con ataques que, de acuerdo con sus fuerzas armadas, tuvieron como objetivo instalaciones militares estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

¿Qué atacó Estados Unidos en Irán?

La ofensiva estadounidense alcanzó dos lanzadores en la isla de Larak. Las autoridades de Estados Unidos señalaron que estos sistemas estarían preparados para lanzar cohetes con minas marítimas hacia el estrecho de Ormuz.

El ataque representó la primera acción militar estadounidense contra territorio iraní en alrededor de un mes.

Noticia Destacada Presidente Trump vuelve a llamar al Estrecho de Ormuz “territorio de Estados Unidos” y eleva tensión con Irán

Tras la operación, los Guardianes de la Revolución prometieron responder y posteriormente afirmaron que atacaron las bases King Hussein y Al Azraq, en Jordania, mediante una combinación de misiles y drones.

Irán lanza misiles contra Jordania y drones hacia Emiratos

El ejército jordano informó este lunes 31 de agosto que sus defensas aéreas interceptaron ocho misiles que ingresaron en su espacio aéreo. Las autoridades aseguraron que fueron destruidos antes de representar un riesgo para civiles o propiedades.

Irán también aseguró que lanzó decenas de drones contra personal e instalaciones estadounidenses ubicadas en la base aérea Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos.

El Ministerio de Defensa emiratí confirmó posteriormente la detección de al menos un dron procedente de Irán sobre sus aguas territoriales, aunque no respaldó todos los detalles difundidos por Teherán sobre el supuesto ataque.

🚫CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed in a recent statement that strikes by U.S. forces to prevent the IRGC from placing mines in the Strait of Hormuz were an “act of aggression.” This claim is absolutely FALSE.



✅FACT: U.S. forces took limited,… pic.twitter.com/XLx8xNTHto — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2026

Nueva escalada eleva tensión en el estrecho de Ormuz

Los nuevos enfrentamientos ocurren en medio de la disputa por la seguridad y el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

La escalada también reavivó la preocupación por posibles afectaciones al mercado petrolero y al transporte marítimo internacional, mientras Washington y Teherán mantienen posiciones enfrentadas sobre la presencia militar estadounidense y las operaciones iraníes en la zona.

IO