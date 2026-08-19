Trump califica de “muy justo” el acuerdo con Canadá y frena aranceles de 50%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “muy justo” el entendimiento alcanzado con Canadá para frenar temporalmente la entrada en vigor de aranceles de 50% sobre productos canadienses.

Durante un acto en la Casa Blanca, Trump explicó que sostuvo una conversación con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y aseguró que Ottawa aceptó los puntos planteados por Washington.

El mandatario estadounidense señaló que las medidas comerciales estaban previstas para comenzar este miércoles, pero fueron pausadas mientras ambos gobiernos terminan de formalizar la documentación correspondiente.

¿Qué dijo Trump sobre el acuerdo con Canadá?

Trump afirmó que el pacto beneficia a ambas partes y destacó particularmente su impacto sobre el sector agrícola estadounidense.

Según el presidente, Canadá había generado afectaciones a productores de Estados Unidos y el nuevo entendimiento busca reducir esas tensiones.

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Aunque aseguró que existe un acuerdo político, también reconoció que el proceso todavía está sujeto a la formalización de los documentos, por lo que la negociación no puede considerarse completamente cerrada.

¿Qué pasará con los aranceles de 50%?

La entrada en vigor de los aranceles fue pausada durante tres días, mientras Washington y Ottawa terminan de revisar los términos pactados.

La medida evita, por ahora, la aplicación inmediata de los gravámenes generalizados sobre importaciones procedentes de Canadá.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, indicó que su oficina se encuentra revisando la documentación y que posteriormente informará al Congreso sobre el contenido del acuerdo.

Estados Unidos revisará impacto en empresas y sindicatos

Greer agregó que también habrá conversaciones con empresas, sindicatos y otros actores estadounidenses para evaluar los alcances del entendimiento.

El funcionario expresó confianza en que el acuerdo permita proteger empleos, cadenas de suministro y sectores productivos de Estados Unidos.

Por ahora, el pacto representa una pausa en la escalada comercial entre ambos países, aunque su permanencia dependerá de que los documentos sean formalizados y de que ambas partes cumplan los compromisos asumidos.

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