“México no se doblega ni se arrodilla” afirma la presidenta Claudia Sheinbaum en el inicio del Desfile Militar 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este 16 de septiembre el inicio del Desfile Militar por el 216 aniversario de la Independencia de México, ceremonia en la que destacó la soberanía nacional y sostuvo que el país no aceptará convertirse en “colonia ni protectorado de nadie”.

Antes del arranque del desfile en el Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria ofreció un discurso centrado en el origen popular del movimiento independentista, la figura de Miguel Hidalgo y el papel de José María Morelos, Vicente Guerrero y otros personajes que participaron en la lucha iniciada en 1810.

Sheinbaum afirmó que la Independencia surgió de una rebelión encabezada por sectores populares y destacó que uno de sus principios centrales fue el derecho del pueblo a decidir su propio destino. Al cierre de su mensaje lanzó una de las frases centrales de la ceremonia: “México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum antes del Desfile Militar?

La Presidenta repasó distintos episodios de la historia mexicana, desde la conspiración previa al levantamiento de Miguel Hidalgo hasta la consumación de la Independencia y los posteriores conflictos internacionales que enfrentó México durante el siglo XIX.

También relacionó esa memoria histórica con la defensa actual de la soberanía y afirmó que cada generación tiene la responsabilidad de proteger la independencia nacional.

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El mensaje ocurrió días después de que Sheinbaum reiterara, durante la ceremonia por la Gesta Heroica de los Niños Héroes, su papel como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, acompañada por los titulares de Defensa y Marina.

Defensa destaca participación de casi 16 mil elementos

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, recordó el origen histórico del desfile y explicó que la columna militar de este año quedó integrada por casi 16 mil efectivos, entre generales, almirantes, jefes, oficiales, cadetes, tropa y marinería.

Además, detalló la participación de más de 500 vehículos y señaló que 99 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional formarían parte de la exhibición aérea.

Trevilla sostuvo que las Fuerzas Armadas mantienen una relación directa con la sociedad y consideró que la fortaleza del país reside en la unidad entre la población y las instituciones militares.

Marina afirma que reforzará capacidades para defender la soberanía

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que la Armada atraviesa un proceso de transformación institucional para responder a nuevos desafíos.

Desfile Cívico Militar, 216 Aniversario de la Independencia https://t.co/2sAZgaY5DT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 16, 2026

Explicó que la institución adoptó un concepto operacional basado en la llamada “defensa en profundidad”, que contempla el uso de buques, aeronaves, sistemas no tripulados, sensores y herramientas de inteligencia para ampliar la vigilancia marítima.

El almirante señaló que la Marina mantiene entre sus funciones la defensa del país, el apoyo a la población civil, las tareas diplomáticas y el respaldo a la seguridad pública, en coordinación con Defensa y otras dependencias federales.

Los tres discursos antecedieron el inicio formal del Desfile Militar de este 16 de septiembre, una de las principales ceremonias conmemorativas del aniversario del comienzo de la Independencia de México.

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