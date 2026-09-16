Apagones se vuelven un dolor de cabeza en Kanasín; vecinos buscan solución ante la CFE

Más de 150 vecinos de Kanasín acudieron a los bajos del Palacio Municipal para plantear sus quejas y realizar diversos trámites ante la Comisión Federal de Electricidad, como parte del Programa CFE en tu colonia, gestionado por el alcalde Edwin Bojórquez Ramírez.

Desde temprano, personal de la paraestatal instaló un módulo donde escuchó las peticiones de los habitantes y dio solución inmediata a algunos de los problemas, principalmente relacionados con cortes de energía y poda de árboles que representaban un riesgo para las líneas de distribución.

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El módulo funcionó de las 8:00 a las 13:00 horas, tiempo en el que los vecinos acudieron para solicitar contrataciones del servicio, cambios de medidores y orientación sobre distintos trámites.

Uno de los problemas que más expusieron fue la interrupción del suministro eléctrico en distintas colonias y fraccionamientos.

Norma Echeverría, vecina del fraccionamiento Alameda, señaló que en esa zona los apagones son frecuentes y basta una lluvia ligera para que se queden sin energía.

Comentó que el pasado fin de semana, su calle resultó afectada por un corte de electricidad y, aunque el servicio comenzó a restablecerse en algunas partes, en determinados puntos no regresó sino hasta el domingo.

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En tanto, Evangelina Pérez, habitante de Gran San José, acudió al módulo para reportar que en su domicilio no tenía electricidad desde el mediodía del sábado 12. Aunque horas después el suministro regresó en parte de la calle, su vivienda continuaba sin el servicio.

Otros vecinos aprovecharon la presencia del personal de la CFE para solicitar atención a problemas específicos. Tal fue el caso de Jorge Basilio, quien reportó un árbol cuyas ramas chocaban constantemente con los cables y la maestra Mercy Arjona acudió para solicitar información sobre contratación.