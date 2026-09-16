Clima en Yucatán 17 de septiembre: Habrá posibles chubascos y calor de 35 grados este jueves

Este jueves 17 de septiembre habrá probable cielo nublado con chubascos en Yucatán, mientras se mantienen las temperaturas calurosas que rondarán en máximas de 38° C.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que durante este día se presentarán condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de chubascos con tormentas localmente fuertes en Yucatán.

Noticia Destacada Registro de celulares en Yucatán: ¿Perdiste tu línea hoy 16 de septiembre? Así puedes recuperarla

Estas probables afectaciones corresponden a la inestabilidad provocada por un vórtice en niveles altos de la tropósfera, aunado al establecimiento de una vaguada en superficie al interior de la región y al ingreso de aire marítimo tropical.

Este jueves en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 35° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° C al amanecer.

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 24 y 35° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Noticia Destacada CFE anuncia cortes de luz en Yucatán este jueves 17 de septiembre: conoce los horarios y zonas afectadas

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 34° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 23 y 33° C.

En Valladolid, además de temperaturas de entre 22 y 33° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.