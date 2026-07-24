Canadá evalúa represalias contra Estados Unidos por aranceles de 50% anunciados por Trump

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que su Gobierno está dispuesto a adoptar las medidas necesarias para defender a trabajadores, agricultores y empresas frente a los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos.

Durante una reunión con los primeros ministros provinciales en Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo, el mandatario explicó que Ottawa intensificará las negociaciones con la administración de Donald Trump antes de que los gravámenes entren en vigor.

Carney señaló que todas las opciones permanecen sobre la mesa, incluidas posibles medidas de represalia. Sin embargo, descartó responder de manera anticipada, pues consideró que una acción inmediata podría dificultar las conversaciones comerciales.

“Estamos intensificando nuestras negociaciones comerciales con Estados Unidos y no dudaremos en defender nuestros intereses si es necesario”, sostuvo el primer ministro.

¿Cuándo entrarán en vigor los nuevos aranceles contra Canadá?

El Gobierno de Donald Trump anunció aranceles adicionales de 50 por ciento sobre determinados productos canadienses, con entrada en vigor prevista para el 19 de agosto de 2026.

Las medidas alcanzan mercancías como vehículos, productos lácteos, bebidas alcohólicas, cemento, artículos de madera y otros bienes. La Oficina del Representante Comercial estadounidense calculó que los gravámenes cubrirán importaciones por cerca de 20 mil millones de dólares.

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Los aranceles no se aplicarán a energía, potasa, pescados, minerales críticos ni a productos sujetos a otras medidas comerciales estadounidenses.

Washington justificó su decisión al señalar que Canadá mantiene prácticas discriminatorias contra automóviles, lácteos y bebidas procedentes de Estados Unidos. Los gravámenes se aplicarán incluso a mercancías que cumplen con las reglas del acuerdo comercial de América del Norte.

Canadá analiza responder “dólar por dólar”

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, defendió una respuesta equivalente y propuso imponer represalias “dólar por dólar” si Washington mantiene las tarifas.

Otros gobiernos provinciales han mostrado posiciones distintas. Alberta y Saskatchewan rechazaron utilizar restricciones a las exportaciones como instrumento de presión, debido al posible impacto sobre sectores productivos y comunidades que dependen del comercio con Estados Unidos.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, expresó su disposición para respaldar una respuesta coordinada si Carney considera necesario aumentar la presión durante las negociaciones.

Canada will do whatever it takes to defend itself in a trade war with the United States, including possible retaliatory measures, Prime Minister Mark Carney told a meeting of provincial premiers after the US announced new tariffs https://t.co/wNqvYBt5Kt pic.twitter.com/bAJaoL3vO9 — Reuters (@Reuters) July 24, 2026

Carney busca acuerdo antes del 19 de agosto

El Gobierno canadiense sostiene que las acciones estadounidenses vulneran los principios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y elevan los costos para consumidores y empresas de ambos países.

Carney aseguró que Canadá presentó propuestas para resolver las diferencias y modernizar el acuerdo comercial. También reiteró que su administración trabajará para diversificar sus mercados y reducir la dependencia de Estados Unidos.

Por ahora, Ottawa mantendrá la vía diplomática. No obstante, el primer ministro advirtió que Canadá responderá si las negociaciones no permiten evitar los nuevos aranceles antes del próximo 19 de agosto.

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