UNAM logra su mejor posición en ranking mundial 2026: destaca en Ciencias Veterinarias

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alcanzó su mejor resultado en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2026, al colocarse en el sitio 41 del mundo en Ciencias Veterinarias, la posición más alta obtenida por una institución mexicana en esta edición.

El ranking, elaborado por Shanghai Ranking Consultancy y publicado el pasado 15 de septiembre, evalúa 57 áreas académicas distribuidas en Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales.

En total, nueve universidades mexicanas consiguieron aparecer en alguna de las clasificaciones. Sin embargo, la UNAM fue la institución nacional con mayor presencia, al figurar en 17 áreas académicas.

¿En qué áreas destacó la UNAM en el ranking mundial 2026?

Además del lugar 41 en Ciencias Veterinarias, la Universidad Nacional se ubicó entre los puestos 51 y 75 en Ecología, entre los 76 y 100 en Ciencias Atmosféricas y entre los 101 y 150 en Ciencias de la Tierra.

También apareció entre los lugares 151 y 200 en Oceanografía y Ciencias Biológicas, mientras que Física, Ingeniería Ambiental, Biotecnología, Ciencias Agrícolas y Salud Pública quedaron dentro del rango 201-300.

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Las 17 áreas de la UNAM abarcan los cinco grandes campos que contempla el ranking: siete corresponden a Ciencias Naturales, cuatro a Ciencias de la Vida, tres a Ciencias Médicas, dos a Ingeniería y una a Ciencias Sociales.

¿Cómo evalúa Shanghai Ranking a las universidades?

El GRAS 2026 incluye cerca de 2 mil universidades de 96 países y regiones y analiza la producción científica publicada entre 2021 y 2025.

La metodología considera información de Web of Science e InCites y revisa factores como el personal académico de clase mundial, la producción científica, la calidad e impacto de la investigación y la colaboración internacional.

De las 30 clasificaciones obtenidas en conjunto por las nueve universidades mexicanas incluidas en esta edición, 17 corresponden a la UNAM y las otras 13 se reparten entre ocho instituciones del país.

Los resultados colocan nuevamente a la Universidad Nacional entre las instituciones mexicanas con mayor presencia internacional por disciplinas académicas y producción científica.

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