Presidenta Sheinbaum participa en simulacro de sismo y destaca la importancia de la prevención en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este sábado sobre su participación en el simulacro de sismo realizado como parte de los ejercicios de preparación ante una posible emergencia.

A través de su cuenta de X, la mandataria señaló que este tipo de actividades son fundamentales para fortalecer la cultura de prevención y mejorar la capacidad de respuesta de la población.

Sheinbaum reconoció la participación de quienes atendieron las indicaciones de los equipos de Protección Civil y siguieron el protocolo establecido durante el ejercicio.

Simulacros permiten detectar áreas de mejora

La presidenta destacó que los simulacros no solo sirven para practicar qué hacer ante un movimiento telúrico, sino también para identificar posibles fallas y oportunidades de mejora en los procedimientos de respuesta.

De acuerdo con el mensaje difundido por Sheinbaum, estas actividades permiten revisar los protocolos y fortalecer las acciones destinadas a proteger a las familias y comunidades ante una emergencia.

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La preparación previa resulta especialmente relevante en un país como México, donde distintas regiones presentan actividad sísmica y existe experiencia histórica de terremotos de gran magnitud.

Prevención, clave ante una emergencia

Sheinbaum sostuvo que la prevención constituye una herramienta para reducir riesgos y mejorar la capacidad de reacción ante situaciones de emergencia.

La participación ciudadana en los simulacros permite familiarizarse con las rutas de evacuación, los puntos de reunión y las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Hoy participamos en el simulacro de sismo, un ejercicio fundamental para fortalecer nuestra cultura de prevención y preparación ante una emergencia.



Agradezco a todas y todos quienes participaron con responsabilidad y atendieron las indicaciones de los equipos de protección… pic.twitter.com/1zWlT0bwzM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 19, 2026

Al agradecer a quienes participaron en el ejercicio, la presidenta reiteró que el objetivo es avanzar hacia un país con mayores capacidades para responder ante una emergencia y fortalecer la preparación de las comunidades.

“La prevención es nuestra fuerza”, expresó la mandataria en su mensaje, en el que también refrendó que su gobierno continuará trabajando para fortalecer la seguridad y resiliencia del país.

IO