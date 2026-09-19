Claudia Sheinbaum encabeza en Ciudad Juárez el evento ‘Honestidad y resultados en Chihuahua’: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado 19 de septiembre de 2026 el evento “Honestidad y resultados en Chihuahua”, programado en Ciudad Juárez.

La actividad forma parte de la gira nacional que realiza la mandataria para presentar los principales resultados de su administración con motivo de la glosa por el Segundo Informe de Gobierno.

El recorrido contempla visitas a distintas entidades del país, donde Sheinbaum comparte información relacionada con las acciones y resultados alcanzados durante los primeros dos años de su gestión.

Ciudad Juárez, sede del encuentro

El evento tendrá lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua, como parte de la agenda presidencial de este sábado. La visita ocurre después de las actividades encabezadas por la presidenta en el marco del aniversario de los sismos del 19 de septiembre.

Durante el encuentro, Sheinbaum dará a conocer los resultados correspondientes a Chihuahua y abordará las acciones impulsadas por su administración en la entidad.

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La gira busca acercar la presentación del balance gubernamental a las distintas regiones del país, con actos públicos en los que se exponen los avances y programas de la administración federal.

Gira por los estados acompaña la glosa del Segundo Informe

La presentación denominada “Honestidad y resultados” forma parte de una agenda nacional vinculada con el Segundo Informe de Gobierno.

A través de estas actividades, la presidenta lleva a diferentes estados el balance de las acciones realizadas durante el segundo año de su administración.

En el caso de Chihuahua, Ciudad Juárez será el punto de encuentro para la presentación de los resultados estatales, dentro de una gira presidencial que posteriormente continuará por otras entidades.

El acto de este sábado representa así una de las actividades de la agenda de Sheinbaum para informar sobre el desempeño de su gobierno y los programas federales implementados en las entidades del país.

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