Hallan restos de avión Boeing 737 desaparecido en el mar Arábigo; buscan a 5 tripulantes

La Marina de Pakistán y la Agencia de Seguridad Marítima localizaron restos del avión de carga Boeing 737 de K2 Airways que desapareció la noche del martes en el mar Arábigo, con cinco tripulantes a bordo.

La Autoridad de Aeropuertos de Pakistán informó que los fragmentos de la aeronave fueron identificados después de 12 horas de labores de búsqueda y rescate en alta mar.

Las operaciones ahora se concentran en ubicar a los cinco miembros de la tripulación, de quienes aún no se ha confirmado su paradero.

¿Qué se sabe del avión desaparecido en Pakistán?

El avión cubría la ruta entre Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, y Karachi, en el sur de Pakistán. De acuerdo con las autoridades aeroportuarias, la aeronave reportó un problema en el sistema de navegación a las 21:18 horas locales del martes.

Tres minutos después, el Boeing 737 fue detectado en radar con un descenso rápido y un cambio brusco de rumbo. Poco después se perdió el contacto por radio y radar a unas 155 millas náuticas, cerca de 287 kilómetros, al oeste de Karachi.

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¿Dónde fueron hallados los restos del Boeing 737?

Los restos fueron localizados en el mar Arábigo, frente a la costa paquistaní. Reportes citados por medios internacionales señalan que la búsqueda permitió identificar partes del fuselaje y la cola de la aeronave, mientras continúan las labores para encontrar a la tripulación.

La emergencia activó al Centro de Coordinación de Rescate de Pakistán y movilizó unidades navales, aéreas y marítimas para rastrear la zona.

Pakistan's Search & Rescue operations have successfully located and identified wreckage of K2 Airways Flight 1732 which was declared missing last night. The wreckage was recovered from 53 NM South of Ormara.



Various air & sea borne assets were employed by PN & PMSA to locate the… pic.twitter.com/NZRrUlVVEL — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 8, 2026

¿Qué se sabe de K2 Airways?

K2 Airways es una aerolínea privada con base en Karachi, fundada en 2018. La aeronave involucrada fue identificada como un Boeing 737 de carga con matrícula AP-BOI, incorporado a sus operaciones para fortalecer el transporte de mercancías.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa del incidente. La investigación deberá establecer si la falla reportada en navegación, la pérdida de altitud o algún otro factor provocó la caída de la aeronave.

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