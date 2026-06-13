María Corina Machado agradece a Trump tras operativo contra el Tren de Araguay destaca avance en la recuperación de Venezuela

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, expresó su reconocimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las acciones emprendidas contra grupos criminales que operaban en Venezuela, entre ellos el Tren de Aragua, organización cuyo principal dirigente, Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, murió recientemente durante una operación de seguridad realizada en el estado Bolívar.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Machado sostuvo que en los últimos días se ha acelerado el desmantelamiento de estructuras delictivas que, afirmó, actuaron durante años con altos niveles de impunidad y que extendieron sus actividades más allá de las fronteras venezolanas.

Machado destaca combate a organizaciones criminales

La exaspirante presidencial aseguró que agrupaciones como el Tren de Aragua provocaron daños sociales, económicos y de seguridad que impactaron a millones de ciudadanos dentro y fuera de Venezuela.

En su posicionamiento, vinculó el crecimiento de estas organizaciones con etapas previas de la vida política venezolana y sostuvo que actualmente se desarrolla un proceso para debilitar sus estructuras operativas.

Las declaraciones ocurrieron un día después de que Donald Trump informara que el Comando Sur de Estados Unidos participó en una operación que derivó en la muerte de “Niño Guerrero”, considerado uno de los criminales más buscados de la región y líder histórico del Tren de Aragua. La acción fue posteriormente confirmada por autoridades venezolanas.

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Operación conjunta entre Washington y Caracas

De acuerdo con información difundida por ambos gobiernos, el operativo se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de inteligencia entre Estados Unidos y Venezuela. La administración estadounidense destacó que la acción formó parte de su estrategia para combatir organizaciones criminales transnacionales catalogadas como amenazas para la seguridad regional.

Trump afirmó que la operación fue coordinada con autoridades venezolanas y la presentó como un paso relevante dentro de los esfuerzos de seguridad hemisférica impulsados por su gobierno.

La oposición habla de una nueva etapa para Venezuela

En su mensaje, Machado señaló que Venezuela atraviesa una fase distinta caracterizada por la recuperación gradual de espacios políticos y civiles. Entre los avances mencionó una mayor apertura para la participación ciudadana, la liberación de presos políticos y el fortalecimiento de instituciones democráticas.

A propósito de los hechos en la zona minera de Guayana



El pasado 3 de enero inició una nueva etapa en nuestra larga marcha hacia la Libertad de Venezuela, gracias a la acción decisiva del Presidente Trump y su administración.



Desde entonces, hemos sido testigos de hitos que… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 13, 2026

La dirigente opositora sostuvo que aún existen desafíos importantes para consolidar la estabilidad y la democracia en el país, por lo que llamó a los venezolanos a mantener la organización comunitaria y colaborar en la denuncia de actividades vinculadas con estructuras criminales.

Asimismo, reiteró su agradecimiento a la administración de Donald Trump por el respaldo brindado durante los últimos meses, al considerar que las acciones coordinadas entre ambos países han contribuido a modificar el panorama político y de seguridad en Venezuela.

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