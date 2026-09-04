Volkswagen recortará otros 50 mil empleos y reducirá a la mitad su gama de modelos

El grupo automovilístico alemán Volkswagen aprobó un nuevo plan de ahorro que contempla el recorte de 50 mil empleos adicionales, con lo que la reducción total prevista alcanzaría 100 mil puestos de trabajo hasta 2030.

La decisión fue avalada por unanimidad por el consejo de supervisión del grupo, después de semanas de negociación entre la dirección, los representantes de los trabajadores y el estado de Baja Sajonia, accionista de Volkswagen.

De los nuevos puestos afectados, aproximadamente 25 mil se encuentran en Alemania y el resto en otros países de Europa.

¿Por qué Volkswagen recortará otros 50 mil empleos?

La compañía atraviesa un proceso de ajuste ante la fuerte competencia de fabricantes chinos en Europa, la caída de ventas en China y el impacto de los aranceles de Estados Unidos.

Volkswagen también enfrenta una capacidad de producción en Europa que supera actualmente la demanda en más de 500 mil vehículos.

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El grupo ya había anunciado en diciembre de 2024 un primer ajuste de 50 mil puestos hasta 2030, principalmente en la marca Volkswagen.

Tras conocerse el nuevo plan, las acciones de la compañía subieron 6.5%, hasta 81.30 euros, al cierre de la sesión en Fráncfort.

Volkswagen reducirá 50% sus modelos

Además del ajuste laboral, Volkswagen prevé reducir su cartera de modelos en 50% hasta 2035 y disminuir en 75% la complejidad de su oferta.

La estrategia busca concentrar un mayor volumen de ventas en menos modelos, reducir costos y destinar recursos a tecnologías consideradas prioritarias.

El consejero delegado, Oliver Blume, sostuvo que la aprobación del plan representa una señal positiva para el futuro del grupo.

¿Qué pasará con Seat y las fábricas en Alemania?

El futuro de la marca española Seat continúa bajo análisis después del actual ciclo de producto.

Volkswagen señaló que no existe todavía una decisión definitiva sobre su continuidad más allá de 2030 y que dependerá de la regulación, la demanda y las condiciones del mercado.

Volkswagen will cut another 50,000 jobs in a historic overhaul as analysts say the move could reshape Germany's auto industry. https://t.co/GAgZIwexcG — Lubbock Avalanche-Journal (@lubbockonline) September 4, 2026

También existe incertidumbre sobre la asignación futura de producción para las plantas de Emden, Zwickau y Hannover, así como para la fábrica de Audi en Neckarsulm.

La compañía estudia posibles usos alternativos para esas instalaciones entre 2031 y 2034.

Volkswagen mantiene como objetivo alcanzar ventas anuales de 9 millones de vehículos y un margen operativo de 9% para 2030, en medio de una reestructuración que busca adaptar al grupo a los cambios del mercado automotriz global.

IO