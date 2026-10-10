Huracán Simón se fortalece a categoría 4 y amenaza las costas del Pacífico mexicano

El huracán Simón alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y avanzaba hacia la costa occidental de México, donde se preveía un posible impacto durante el fin de semana, de acuerdo con reportes publicados el sábado 10 de octubre.

El fenómeno meteorológico registraba vientos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora, con rachas de mayor intensidad, mientras se desplazaba hacia la zona costera del Pacífico.

Entre las regiones con mayor riesgo se encontraban áreas de Jalisco, Colima y Michoacán, donde las autoridades advirtieron sobre posibles inundaciones y deslaves.

¿Qué estados podrían resultar afectados por el huracán Simón?

Las lluvias asociadas con el ciclón podrían alcanzar niveles torrenciales en zonas de Michoacán y Guerrero, mientras que también se pronosticaban precipitaciones intensas en Colima y Jalisco.

La combinación de lluvias abundantes, fuertes vientos y oleaje elevado representa un riesgo para las comunidades costeras, especialmente en zonas bajas y regiones montañosas susceptibles a deslizamientos de tierra.

¿Habrá cierres de aeropuertos por el huracán Simón?

Las condiciones meteorológicas también podrían afectar las operaciones aéreas.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México advirtió sobre posibles alteraciones en vuelos con destino o procedencia de la región del Pacífico mexicano, por lo que recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas.

Hasta la información consultada, no se confirmó un cierre generalizado de aeropuertos por el huracán. Los viajeros deben verificar el estatus de sus vuelos antes de trasladarse a las terminales.

¿Qué se espera durante las próximas horas?

El pronóstico contemplaba la posibilidad de que Simón se acercara a la costa durante el domingo, con riesgos de lluvias intensas, inundaciones, deslaves y oleaje peligroso en las zonas bajo influencia del sistema.

La trayectoria y la intensidad del ciclón podían cambiar, por lo que era importante seguir las actualizaciones oficiales.

Protección Civil recomendó a la población de los municipios en riesgo mantenerse informada, atender las indicaciones de las autoridades, evitar acercarse a playas y cauces de ríos, y acudir a un refugio temporal si así se indicaba.