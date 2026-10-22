Presidenta de México plantea proteger el agua pública y rechaza que incendios forestales faciliten cambios de uso de suelo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que sería necesario elevar a rango constitucional la prohibición de privatizar la operación del agua, aunque aclaró que actualmente corresponde a los gobiernos estatales y municipales determinar las concesiones de este servicio.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 22 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria respondió a un cuestionamiento sobre las concesiones de agua en manos privadas y la posible relación entre incendios forestales y cambios de uso de suelo.

Sheinbaum explicó que su administración impulsó modificaciones a la legislación nacional en materia de agua para evitar el acaparamiento del recurso y la comercialización de los derechos de aprovechamiento.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la privatización del agua en México?

La presidenta sostuvo que las concesiones privadas para operar los servicios de agua son limitadas en el país y recordó que algunas localidades han revertido este esquema para regresar la administración a organismos públicos.

Explicó que estas concesiones surgieron principalmente durante administraciones anteriores, bajo la idea de que las empresas privadas mejorarían los servicios de distribución y abastecimiento.

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Sheinbaum consideró necesario fortalecer la gestión pública del agua, aunque precisó que cualquier prohibición general de las concesiones requeriría modificaciones constitucionales.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los incendios forestales y el cambio de uso de suelo?

La presidenta explicó que durante varios años se registraron incendios forestales relacionados con la transformación de terrenos boscosos en superficies agrícolas, aunque sostuvo que actualmente existen mecanismos para proteger estas zonas.

Entre ellos mencionó los programas de pago por servicios ambientales, el fortalecimiento de las áreas naturales protegidas y las acciones de vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Sheinbaum reconoció que todavía existen casos de incendios relacionados con cambios de uso de suelo, particularmente en el sureste del país, pero afirmó que no se trata de una práctica generalizada como la que ocurre en otras regiones de América Latina.

También señaló que una parte importante del territorio mexicano mantiene formas de propiedad ejidal y comunal, lo que consideró relevante para la protección de los recursos naturales.

Finalmente, la mandataria aclaró que instituciones como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Secretaría de Agricultura cuentan con mediciones sobre los impactos de los incendios forestales en distintas regiones del país.

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