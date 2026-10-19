Hacienda refinancia deuda por 238 mil 153 millones de pesos y amplía plazo de vencimientos hasta 2047

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación de refinanciamiento de deuda pública por 238 mil 153 millones de pesos, mediante la sustitución de instrumentos financieros con vencimientos entre 2026 y 2043 por otros con plazos que se extienden hasta 2047.

De acuerdo con la información difundida sobre esta operación, el Gobierno de México logró ampliar en 2.9 años el plazo promedio de vencimiento de la deuda refinanciada, como parte de las acciones para mejorar su perfil de pagos y fortalecer el mercado financiero nacional.

La transacción incluyó Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), Bondes F, Bonos M y Udibonos.

¿Cuánta deuda refinanció México en 2026?

Del monto total de 238 mil 153 millones de pesos, la operación permitió sustituir obligaciones distribuidas en distintos periodos de vencimiento.

En particular, 18 mil 823 millones de pesos correspondieron a instrumentos con vencimiento en 2026, mientras que 123 mil 910 millones de pesos estaban programados para 2027.

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También se refinanciaron 44 mil 94 millones de pesos con vencimientos en 2028 y otros 51 mil 326 millones de pesos correspondientes a años posteriores.

Con este movimiento, Hacienda busca distribuir los compromisos financieros a plazos más largos y mejorar las condiciones de administración de la deuda pública.

Hacienda realiza sexta operación de refinanciamiento del año

La dependencia señaló que esta fue la sexta operación de refinanciamiento realizada en el mercado local durante 2026.

La transacción forma parte de la estrategia establecida en el Plan Anual de Financiamiento 2026, que contempla medidas para administrar los vencimientos y fortalecer la composición de la deuda gubernamental.

Hacienda destacó que los resultados permiten extender el plazo promedio de los instrumentos refinanciados y favorecer la liquidez del mercado nacional.

Asimismo, consideró que las condiciones obtenidas reflejan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la economía mexicana.

#ComunicadoDePrensa La Secretaría de Hacienda fortalece el perfil de la deuda pública mediante una operación de refinanciamiento. En la operación de refinanciamiento se sustituyeron Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre los años 2026 y 2043, por Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre los años 2027 y 2047, por un monto total de 238,153 millones de pesos. https://t.co/H9oPbtnSsz 🌐 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 19, 2026

Finalmente, la dependencia sostuvo que estas operaciones se realizan conforme a los lineamientos de financiamiento aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026.

El refinanciamiento modifica los plazos y características de las obligaciones existentes, por lo que no debe confundirse con una reducción automática del saldo total de la deuda pública.

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