México pide mayor financiamiento climático en la PreCOP31 y presenta propuestas contra el calentamiento global

El Gobierno de México llamó a fortalecer el financiamiento internacional para enfrentar el cambio climático y cumplir con los compromisos de reducción de emisiones, durante su participación en la reunión preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (PreCOP31), celebrada en Nadi, Fiji.

La delegación mexicana estuvo encabezada por Enrique Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien participó en los diálogos y negociaciones realizados del 5 al 8 de octubre de 2026.

El encuentro reunió a representantes gubernamentales de distintos países para identificar acuerdos rumbo a la COP31, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía.

México pide cumplir compromisos climáticos rumbo a la COP31

Durante las reuniones, la delegación mexicana destacó la necesidad de movilizar recursos financieros para mantener el objetivo internacional de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius.

Asimismo, presentó las principales líneas de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) y del Plan Nacional de Adaptación ADAPTA-MX.

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México planteó que las acciones climáticas deben sustentarse en evidencia científica y atender prioritariamente a las comunidades que enfrentan mayores riesgos por los efectos del calentamiento global.

También destacó la relación entre la protección de los océanos, la conservación de la biodiversidad y la capacidad de las poblaciones para adaptarse a los cambios ambientales.

Enrique Ochoa encabeza mesas de diálogo sobre transición justa

Durante el segmento ministerial, el subsecretario Enrique Ochoa facilitó tres mesas redondas dedicadas a la transición justa.

Las conclusiones de estos encuentros destacaron la importancia de aprovechar los mecanismos internacionales existentes, evitar la duplicación de esfuerzos y procurar que las políticas climáticas beneficien especialmente a las comunidades más afectadas.

El funcionario también sostuvo reuniones con representantes de países del Pacífico, entre ellos el presidente de Nauru y autoridades ambientales de Papúa Nueva Guinea, los Estados Federados de Micronesia y las Islas Marshall.

Además, mantuvo encuentros con representantes de Australia, Fiji, Palaos, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

COMUNICADO. "Prioriza México ciencia y acción climática en la PreCOP31 en Fiji y fortalece diálogo con países del Pacífico". https://t.co/iV4UBxHNdW https://t.co/4oX7PLJME1 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 10, 2026

¿Cuándo y dónde se realizará la COP31?

La 31ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) está programada del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía.

La reunión preparatoria celebrada en Fiji permitió intercambiar propuestas y avanzar en las negociaciones internacionales sobre financiamiento, adaptación y reducción de emisiones.

Con su participación, la delegación mexicana reiteró su compromiso de impulsar acuerdos multilaterales y mecanismos de cooperación para atender los efectos del cambio climático, especialmente entre las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

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