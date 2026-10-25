Detienen a tres presuntos integrantes de Los Tlacos por extorsionar a comerciantes en Guerrero

Tres presuntos integrantes del grupo delictivo Los Tlacos fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada contra comerciantes, a quienes presuntamente obligaban a comprar productos de la canasta básica bajo amenazas e intimidaciones.

Los detenidos fueron identificados como Samuel “N”, Pedro “N” y Heriberto “N”, quienes fueron ubicados como parte de una estructura criminal que operaba en el municipio de Copalillo, Guerrero. Su captura se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, mediante un operativo coordinado entre fuerzas federales y autoridades estatales.

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De acuerdo con las investigaciones, Samuel “N”, quien se desempeñó como oficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo, presuntamente fungía como operador regional y financiero de Los Tlacos. Las indagatorias señalan que los implicados obligaban a comerciantes de la zona a adquirirles productos de primera necesidad, con el propósito de controlar y acaparar la distribución de estos insumos.

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Este esquema, basado en amenazas e intimidaciones, habría permitido al grupo delictivo mantener el control sobre la comercialización de productos básicos, afectando las actividades y el patrimonio de los comerciantes.

Durante las acciones operativas, las autoridades aseguraron armas, droga y dinero en efectivo, aunque no se precisó la cantidad ni las características de los objetos decomisados.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.