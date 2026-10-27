Se termina el paro de transportistas: Segob y Canacar acuerdan retirar bloqueos carreteros

La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció este martes 27 de octubre de 2026 que alcanzó un acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y otras organizaciones del sector para retirar definitivamente los bloqueos carreteros y suspender las manifestaciones de transportistas.

A través del comunicado número 138, la dependencia federal informó que el compromiso se estableció después de una reunión con representantes del autotransporte de carga, quienes expusieron sus demandas y aceptaron continuar las negociaciones mediante mesas de trabajo.

El acuerdo ocurre después de las movilizaciones del lunes 26 de octubre, que provocaron afectaciones a la circulación en diferentes carreteras del país.

¿Se levantan los bloqueos carreteros de transportistas?

La Secretaría de Gobernación confirmó que las organizaciones participantes se comprometieron a poner fin a los bloqueos y suspender las protestas del transporte de carga.

La dependencia precisó que el retiro de las movilizaciones forma parte de los acuerdos alcanzados durante el encuentro con Canacar y otras agrupaciones.

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Sin embargo, el comunicado no detalla las carreteras donde se registraron bloqueos ni establece horarios específicos para el restablecimiento de la circulación.

¿Qué acordaron Segob y Canacar para terminar el paro?

Gobernación informó que se instalarán mesas de trabajo con las dependencias federales correspondientes para atender las principales demandas del sector.

Los asuntos que se abordarán incluyen seguridad carretera, infraestructura, temas fiscales, seguridad social y condiciones laborales de los transportistas.

La dependencia explicó que estas reuniones permitirán revisar los planteamientos de las organizaciones y buscar soluciones mediante acuerdos institucionales.

Segob dará seguimiento a las demandas de transportistas

La Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno serán las encargadas de coordinar y acompañar las mesas de trabajo para dar seguimiento a las solicitudes del sector.

En el encuentro también participó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), según informó la Segob.

#SEGOBInforma 📢 Acuerdan Segob y CANACAR retiro de bloqueos y mesas de diálogo Comunicado: 📄 https://t.co/ir5WT3AbCN https://t.co/xOczTc9TL0 — Gobernación (@SEGOB_mx) October 27, 2026

El Gobierno federal señaló que el diálogo busca atender las inconformidades de los transportistas y evitar nuevas afectaciones a la población y al libre tránsito.

Aunque se anunció la suspensión de las manifestaciones, todavía no se informaron acuerdos definitivos sobre las demandas fiscales, de seguridad e infraestructura.

La Segob tampoco precisó cuándo se llevarán a cabo las próximas reuniones, por lo que el seguimiento de los compromisos continuará mediante las mesas de diálogo acordadas con Canacar y las demás organizaciones participantes.

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