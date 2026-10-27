Ariadna Montiel anuncia denuncias contra Maru Campos por daño moral, calumnias y violencia política de género

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que presentará denuncias contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, por presunto daño moral, calumnias y violencia política de género, luego de los señalamientos que la mandataria estatal realizó en su contra sobre supuestos vínculos con la delincuencia organizada.

Durante su conferencia de prensa semanal, celebrada este martes 27 de octubre de 2026, la dirigente morenista rechazó las acusaciones y adelantó que también impulsará acciones en materia electoral por la presunta intervención de Campos en actividades partidistas.

Montiel aseguró que las denuncias se presentarán ante las autoridades correspondientes y que no volverá a pronunciarse sobre el caso hasta que existan resoluciones.

Ariadna Montiel anuncia denuncias contra Maru Campos

La presidenta de Morena explicó que las acciones legales se desarrollarán por distintas vías, debido a que los señalamientos involucran asuntos electorales y posibles afectaciones a su persona.

Indicó que respaldará las denuncias electorales impulsadas por Cruz Pérez Cuéllar, a quien identificó como coordinador de Morena en Chihuahua, por la presunta intervención de la gobernadora en favor de aspirantes del PAN.

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Asimismo, anunció que recurrirá a la vía civil por daño moral y calumnias, además de plantear señalamientos relacionados con violencia política de género.

Montiel sostuvo que inicialmente había considerado no emprender acciones legales, pero decidió hacerlo para solicitar que las autoridades revisen las acusaciones.

Morena rechaza supuesta reunión de Ariadna Montiel con “El Guano”

Durante la conferencia, Montiel volvió a negar que hubiera sostenido una reunión con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La dirigente cuestionó la columna publicada el 26 de octubre por el periodista Héctor de Mauleón en El Universal, en la que se mencionó un supuesto encuentro con integrantes del crimen organizado.

Montiel afirmó que el Gabinete de Seguridad federal difundió una aclaración en la que señaló que no existe información oficial que confirme la existencia o autenticidad del presunto reporte de inteligencia citado en la publicación.

La dirigente sostuvo que ese posicionamiento respalda su rechazo a las acusaciones, aunque la aclaración sobre la falta de información oficial no equivale, por sí misma, a una resolución judicial sobre los hechos.

Ariadna Montiel exige disculpas a El Universal

La presidenta morenista informó que el periódico publicó su derecho de réplica y exigió que tanto el medio como el columnista ofrecieran una disculpa pública.

Montiel reiteró que nunca ha mantenido relaciones con personas dedicadas a actividades delictivas y calificó los señalamientos como infundados.

También cuestionó que se difundieran acusaciones basadas, según su versión, en información cuya autenticidad no ha sido acreditada por las instituciones federales.

Montiel acusa a Maru Campos de intervenir en proceso electoral de Chihuahua

La dirigente afirmó que las diferencias con la gobernadora están relacionadas con la situación política que enfrenta el PAN en Chihuahua y con la detención del exfiscal César Jáuregui.

Según Montiel, Campos habría utilizado el conflicto para intervenir en la definición de candidaturas y desacreditar a Morena. Estas afirmaciones corresponden a la interpretación política de la dirigente y no a hechos judicialmente establecidos.

Además, sostuvo que la gobernadora conocía desde meses atrás información relacionada con una presunta intervención de agentes extranjeros en un operativo realizado en Chihuahua.

Finalmente, Montiel precisó que las denuncias serán presentadas de manera privada, sin una convocatoria a medios de comunicación, y que sus representantes legales darán seguimiento a los procedimientos.

La presidenta de Morena aclaró que esperará las determinaciones de las autoridades antes de realizar nuevos posicionamientos sobre las acusaciones contra Maru Campos.

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