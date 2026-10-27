Monreal anuncia comparecencia del contralor del INE y prepara convocatoria para elegir nueva presidencia

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, comparecerá ante legisladores para informar sobre las investigaciones que se desarrollan al interior del organismo.

El diputado también anunció que la próxima semana podría publicarse la convocatoria para elegir a la persona que ocupará la presidencia del INE, tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala.

Monreal explicó que la Cámara de Diputados busca alcanzar acuerdos entre los grupos parlamentarios para avanzar en la renovación de la autoridad electoral.

Contralor del INE comparecerá ante la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal informó que Víctor Hugo Carvente Contreras deberá presentarse ante la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y la Junta de Coordinación Política para abordar las investigaciones relacionadas con el instituto.

El legislador aseguró que su grupo parlamentario no obstaculizará la comparecencia del funcionario.

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"Pensaría casi todo mundo que nos íbamos a oponer (...) No lo vamos a hacer ni en este ni en otros casos", expresó.

La reunión permitirá a los diputados solicitar información sobre las actuaciones del Órgano Interno de Control y conocer el estado de las investigaciones que se encuentran bajo su responsabilidad.

Diputados preparan convocatoria para elegir nueva presidencia del INE

Monreal también adelantó que la Cámara de Diputados prevé emitir la próxima semana la convocatoria para renovar la presidencia del Consejo General del INE, tras la salida de Guadalupe Taddei Zavala.

Explicó que los coordinadores parlamentarios buscarán construir un acuerdo sobre los términos de la convocatoria y la designación de los tres integrantes del Comité de Evaluación.

El legislador señaló que, si no se alcanza un consenso entre las fuerzas políticas, se recurrirá a los mecanismos de votación establecidos en la Constitución y la legislación correspondiente.

Investigaciones del INE continúan en proceso

Las declaraciones de Monreal ocurren después de que el Órgano Interno de Control del INE informara sobre investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y la actuación de funcionarios y proveedores.

#EnVivo Conferencia de prensa. https://t.co/JgHSgZGOE4 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 27, 2026

De acuerdo con información publicada este 27 de octubre, la Contraloría investiga a 23 personas y 18 empresas por posibles irregularidades administrativas.

Monreal ha señalado que las investigaciones deben respetar el debido proceso y permitir que las personas involucradas presenten pruebas y alegatos antes de que se emitan resoluciones.

La comparecencia del contralor y la renovación de la presidencia del INE constituyen procedimientos distintos que se desarrollarán en la Cámara de Diputados. Hasta el anuncio, no se había precisado la fecha en que Víctor Hugo Carvente acudiría ante los legisladores.

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