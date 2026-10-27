IMSS anuncia 12 acciones en 120 días: aumento salarial de 8%, contratación de médicos y más cirugías

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, anunció un plan de 12 acciones que deberán cumplirse en los próximos 120 días, entre las que destacan un incremento salarial del 8%, la contratación de 2 mil 500 médicos especialistas, la adquisición de equipo hospitalario y la reducción de los tiempos de espera para cirugías.

Durante la conferencia mañanera de este martes 27 de octubre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el funcionario explicó que el programa contempla una inversión de 11 mil 745 millones de pesos.

Las medidas se aplicarán del 27 de octubre de 2026 al 24 de febrero de 2027 y buscan mejorar las condiciones laborales del personal y los servicios médicos que reciben los derechohabientes.

¿Cuáles son las 12 acciones que implementará el IMSS en los próximos 120 días?

Zoé Robledo presentó las medidas que integran el programa denominado 12 en 120, elaborado a partir de las necesidades identificadas entre trabajadores y personal médico de los hospitales.

1. Incremento salarial del 8%: beneficiará a aproximadamente 500 mil trabajadores en activo, con un aumento del 4% al salario tabular y otro 4% a la ayuda de renta.

2. Basificación de 10 mil 939 trabajadores: se otorgarán plazas a personal que actualmente cuenta con contratos temporales, incluidos empleados contratados durante la pandemia de COVID-19.

3. Contratación de 2 mil 500 médicos especialistas: se cubrirán plazas principalmente en medicina interna, urgencias y radiología. La convocatoria se publicará el 3 de noviembre.

4. Adquisición de 100 equipos médicos de alta tecnología: entre ellos, aceleradores lineales, resonancias magnéticas, tomógrafos y mastógrafos.

5. Compra de 2 mil 917 equipos médicos: se incorporarán instrumentos para diferentes servicios hospitalarios, como máquinas de anestesia y monitores de signos vitales.

6. Renovación de mobiliario hospitalario: se adquirirán 18 mil 16 equipos, entre camas, camillas, sillones clínicos y sillas de ruedas.

7. Programa emergente de mantenimiento: contempla mejoras en sistemas de aire acondicionado, instalaciones hospitalarias y sustitución de elevadores.

8. Garantía de insumos médicos en cada servicio: se digitalizarán las solicitudes de material de curación y medicamentos dentro de los hospitales.

9. Mejorar el surtimiento de recetas: se modernizarán almacenes y procesos de distribución para facilitar la entrega de medicamentos a los derechohabientes.

10. Reducción del rezago quirúrgico: se programarán 31 mil 701 cirugías adicionales mediante jornadas nocturnas y de fin de semana.

11. Más consultas de especialidad: se buscará otorgar cerca de 60 mil citas adicionales y evitar el cierre de agendas durante diciembre.

12. Fortalecimiento de urgencias: se incorporarán personal, equipos y mecanismos de comunicación para mejorar la atención a pacientes y familiares.

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IMSS aumentará 8% los salarios y contratará médicos especialistas

Robledo explicó que el incremento salarial originalmente propuesto era de 6.8%, pero mediante ajustes presupuestales se logró elevarlo al 8%.

Precisó que esta medida representará un gasto adicional de 5 mil 229 millones de pesos respecto al aumento inicialmente previsto.

En cuanto a la contratación de personal, informó que la convocatoria para incorporar a 2 mil 500 especialistas se abrirá el próximo 3 de noviembre, con prioridad en hospitales y turnos que presentan dificultades para cubrir vacantes.

También destacó que la basificación alcanzará a personal de enfermería, médicos, camilleros y trabajadores de otras áreas hospitalarias.

IMSS busca reducir tiempos de espera con más de 31 mil cirugías

Uno de los objetivos principales será atender a pacientes que llevan varios meses en espera de una intervención quirúrgica.

El director del IMSS detalló que se realizarán 31 mil 701 cirugías adicionales, con énfasis en procedimientos como operaciones de cataratas y vesícula.

Para ello, el instituto contactará a pacientes con citas programadas a largo plazo y les ofrecerá la posibilidad de recibir atención en jornadas extraordinarias, incluidos fines de semana y horarios nocturnos.

Además, mediante la agenda digital se buscará mantener las consultas de especialidad durante noviembre y diciembre, para evitar que los pacientes deban esperar hasta el siguiente año.

Sheinbaum anuncia seguimiento a las mejoras del IMSS

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum explicó que el programa surgió de una revisión de los servicios de salud y de las condiciones laborales del personal del Seguro Social.

La presidenta señaló que las acciones permitirán destinar recursos al aumento salarial, la contratación de trabajadores y la compra de equipos necesarios para hospitales y unidades médicas.

Por su parte, Robledo indicó que la inversión de 11 mil 745 millones de pesos se financiará mediante ahorros, nuevos esquemas de adquisición y negociaciones directas con proveedores.

El funcionario subrayó que las medidas deberán cumplirse hospital por hospital durante los próximos cuatro meses, con el propósito de que los derechohabientes perciban mejoras en la atención médica.

IO