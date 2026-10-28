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Ricardo Monreal prevé nueva presidencia del INE el 6 o 7 de diciembre; convocatoria saldrá en noviembre

Ricardo Monreal prevé que la Cámara de Diputados elija nueva presidencia del INE el 6 o 7 de diciembre, tras la salida de Guadalupe Taddei; la convocatoria se votaría en noviembre.

Por Redacción Por Esto!

28 de oct de 2026

1 min

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El INE podría tener una nueva presidencia el 6 o 7 de diciembre de 2026. Ricardo Monreal adelantó las fechas previstas para la designación.
El INE podría tener una nueva presidencia el 6 o 7 de diciembre de 2026. Ricardo Monreal adelantó las fechas previstas para la designación. / Especial

El Instituto Nacional Electoral (INE) podría tener una nueva presidencia el 6 o 7 de diciembre de 2026, de acuerdo con las previsiones del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien señaló que la designación dependerá de que el procedimiento legislativo avance sin obstáculos y se cumplan las etapas establecidas para elegir a la persona que encabezará el organismo.

Blanca Yassahara Cruz García ocupará provisionalmente la presidencia del Instituto Nacional Electoral hasta que la Cámara de Diputados realice la designación definitiva

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El legislador adelantó que la convocatoria para iniciar el proceso de selección podría votarse la próxima semana en San Lázaro. A partir de su aprobación, se establecerán los requisitos y plazos para el registro de aspirantes, así como la evaluación de los perfiles que busquen ocupar la presidencia del órgano electoral.

La renovación se produce tras la salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del INE, por lo que el instituto deberá mantener sus actividades mediante una conducción provisional mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento correspondiente. La designación de la nueva persona titular requiere el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, conforme al mecanismo previsto en la Constitución.

Monreal aclaró que las fechas del 6 y 7 de diciembre son una previsión y no un plazo definitivo, pues el calendario dependerá del avance de la convocatoria, la evaluación de aspirantes y los acuerdos legislativos. Mientras tanto, el INE deberá continuar con sus funciones ordinarias y los preparativos relacionados con los próximos procesos electorales.

JGH

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