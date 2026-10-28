Ricardo Monreal prevé nueva presidencia del INE el 6 o 7 de diciembre; convocatoria saldrá en noviembre

El Instituto Nacional Electoral (INE) podría tener una nueva presidencia el 6 o 7 de diciembre de 2026, de acuerdo con las previsiones del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien señaló que la designación dependerá de que el procedimiento legislativo avance sin obstáculos y se cumplan las etapas establecidas para elegir a la persona que encabezará el organismo.

Noticia Destacada INE notifica a Diputados nombramiento de Blanca Yassahara Cruz como presidenta provisional; Monreal anuncia proceso de elección

El legislador adelantó que la convocatoria para iniciar el proceso de selección podría votarse la próxima semana en San Lázaro. A partir de su aprobación, se establecerán los requisitos y plazos para el registro de aspirantes, así como la evaluación de los perfiles que busquen ocupar la presidencia del órgano electoral.

La renovación se produce tras la salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del INE, por lo que el instituto deberá mantener sus actividades mediante una conducción provisional mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento correspondiente. La designación de la nueva persona titular requiere el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, conforme al mecanismo previsto en la Constitución.

El próximo miércoles someteremos a votación la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del @INEMexico. El documento establece los plazos de cada etapa: integración del comité técnico evaluador, recepción de documentos, entrevistas, exámenes y, finalmente, la votación en el Pleno, prevista para el 6 o 7 de diciembre. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 28, 2026

Monreal aclaró que las fechas del 6 y 7 de diciembre son una previsión y no un plazo definitivo, pues el calendario dependerá del avance de la convocatoria, la evaluación de aspirantes y los acuerdos legislativos. Mientras tanto, el INE deberá continuar con sus funciones ordinarias y los preparativos relacionados con los próximos procesos electorales.

JGH