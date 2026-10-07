Ivonne Ortega abandona conferencia por pregunta sobre posible candidatura de Grecia Quiroz

Durante una rueda de prensa en la Cámara de Diputados, la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Ivonne Ortega Pacheco, reaccionó con molestia y abandonó momentáneamente el área de medios tras ser cuestionada sobre una posible candidatura política de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

El choque ocurrió durante la presentación de un punto de acuerdo impulsado por legisladores de MC e independientes, mediante el cual se exige que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación por el asesinato de Carlos Manzo. En el acto estuvo presente la propia Grecia Quiroz, quien acudió a San Lázaro para demandar justicia.

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La tensión escaló cuando reporteros preguntaron si el acompañamiento de la bancada naranja perfilaba a Quiroz como aspirante de MC para los procesos electorales de 2027 en Michoacán. Ante la pregunta, Ivonne Ortega reclamó abiertamente el enfoque de los medios de comunicación por desviar la atención hacia temas político-electorales.

“No ofenda, no va a haber más preguntas si son de ese tipo". dijo Ivonne Ortega antes de retirarse de la conferencia y continuar con una pequeña confrontación ante los medios por el cuestionamiento sobre la posible intervención de Quiroz como posible candidata a la alcaldesa de Uruapan.

El momento en que Ivonne Ortega abandona la conferencia en la que emecistas respaldan a Grecia Quiroz. Sólo le preguntaron si MC quiere hacerla su candidata en Michoacán. ¿Era justificado el enojo? ¿Pudo haber dicho sí o no y pasar a la siguiente? ¿Robó cámara ante la exigencia legítima de que el caso Manzo pase a la FGR? Aquí la nota de @emeequis: https://t.co/3FfYeCFoCH — Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) October 7, 2026

Durante su intervención previa, Grecia Quiroz insistió en que su presencia en el Congreso de la Unión responde a su labor como madre y viuda, rechazando que se pretenda politizar su causa con fines partidistas. Tras el incidente con la prensa, la diputada Ivonne Ortega regresó brevemente para dar por concluida la conferencia de prensa.

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