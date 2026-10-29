Gobierno federal rinde homenaje nacional a Cuauhtémoc Cárdenas en Palacio Nacional

Durante su conferencia matutina de este jueves en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó un sentido homenaje en memoria de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fallecido este miércoles a los 92 años de edad.

Acompañada por integrantes de su gabinete, la mandataria destacó la trascendencia histórica del líder moral de la izquierda mexicana y envió sus condolencias a su familia, conformada por Lázaro, Cuauhtémoc y Camila.

El evento contó con la participación de figuras clave de la administración pública y de la historia política reciente del país, quienes recordaron el legado del ingeniero y su incansable lucha por la justicia social, la soberanía nacional y la transición democrática en México.

Rosa Icela Rodríguez destaca el legado histórico y la transición democrática

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, subrayó que la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas posee un significado profundo para México y el continente americano.

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Al repasar su vida como ingeniero civil por la UNAM, senador y gobernador de Michoacán, la funcionaria recordó su decisión histórica de encabezar la Corriente Democrática dentro del PRI y, posteriormente, fundar el Frente Democrático Nacional en 1988.

Rodríguez destacó que aquel proceso electoral marcó un parteaguas al unificar a las fuerzas progresistas y devolver la esperanza a millones de ciudadanos frente al autoritarismo.

Asimismo, resaltó que su elección como el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal por voto popular en 1997 consolidó la apertura democrática en la capital del país.

Laura Itzel Castillo y Pablo Gómez recuerdan su congruencia política y humana

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, compartió un emotivo testimonio sobre los lazos familiares e históricos que unieron a su padre, el ingeniero Heberto Castillo, con Cárdenas Solórzano.

Recordó cómo la declinación histórica de la candidatura socialista en 1988 permitió consolidar el gran movimiento de masas que sentó las bases para la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En tanto, el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, enfatizó que Cárdenas fue el artífice de la ruptura con el régimen de corrupción y antidemocracia, siendo el principal precursor de la lucha pacífica contra los fraudes electorales y la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana.

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