Claudia Sheinbaum encabeza inauguración de la Universidad Rosario Castellanos en Tecozautla, Hidalgo: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado 31 de octubre la inauguración de un nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, ubicado en el municipio de Tecozautla, Hidalgo.

El acto forma parte de las actividades relacionadas con la expansión de esta institución de educación superior, cuyo proyecto busca ampliar las oportunidades de acceso a estudios universitarios en distintas regiones del país.

Sheinbaum encabezará inauguración en Hidalgo

La ceremonia se realizará en las instalaciones del plantel de Tecozautla y contará con la participación de la mandataria federal, quien estará al frente del evento inaugural.

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La apertura de esta sede representa la incorporación de un nuevo espacio educativo para la población de Hidalgo, particularmente para quienes buscan continuar su formación profesional sin tener que trasladarse a otras entidades.

Universidad Rosario Castellanos amplía su presencia

La Universidad Nacional Rosario Castellanos forma parte de la estrategia educativa del Gobierno federal para ampliar la oferta pública de educación superior. Con la inauguración del plantel en Tecozautla, se suma una nueva sede a este proyecto.

Durante el evento de este sábado se llevará a cabo la inauguración oficial de las instalaciones. La información sobre la oferta académica, el inicio de actividades y los procesos de ingreso deberá consultarse a través de los canales oficiales de la institución.

IO