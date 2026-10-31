Marina despliega más de mil 600 elementos en Sinaloa para reforzar seguridad en Mazatlán

La Secretaría de Marina (Semar) informó este sábado 31 de octubre de 2026 sobre el despliegue de más de mil 600 elementos navales adicionales en Sinaloa, principalmente en Mazatlán, para fortalecer las labores de vigilancia ante la violencia que enfrenta la entidad.

La dependencia explicó que las acciones contemplan una mayor presencia de efectivos en carreteras, playas y zonas turísticas, además de medidas para recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones de seguridad de habitantes y visitantes.

El anuncio se realizó durante la visita del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien se reunió con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y representantes empresariales para revisar la estrategia de seguridad.

¿Dónde reforzará la Marina la seguridad en Sinaloa?

La Semar detalló que los más de mil 600 elementos adicionales tienen presencia principalmente en Mazatlán, uno de los municipios donde las autoridades federales han concentrado las acciones contra la violencia.

Como parte de los acuerdos, se fortalecerán los operativos de vigilancia en tramos carreteros, playas y sitios turísticos del estado.

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También se planteó recuperar parques, plazas y otros espacios públicos para que las familias puedan utilizarlos en condiciones de mayor seguridad.

La dependencia informó que se habilitó un mecanismo de denuncia ciudadana mediante un código QR para facilitar los reportes sobre situaciones de riesgo.

¿Por qué aumentó la presencia de fuerzas federales en Sinaloa?

El reforzamiento ocurre en medio de la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa por la disputa entre grupos criminales vinculados con las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció recientemente un incremento de los homicidios en la entidad durante los últimos dos meses, particularmente en las semanas recientes.

El nuevo anuncio se suma a otras medidas federales, entre ellas el despliegue de mil 800 elementos de seguridad anunciado el 15 de septiembre de 2026 para reforzar la vigilancia en Mazatlán y distintos tramos carreteros.

En #Sinaloa fortalecemos la coordinación de #Marina con el Gobierno estatal @sinaloagobmx y los sectores productivos para reforzar la seguridad y recuperar espacios públicos para las familias. Con más de 1,600 elementos navales adicionales, reforzamos la vigilancia en carreteras, playas y zonas turísticas, particularmente en #Mazatlán. Sumamos esfuerzos para recuperar la tranquilidad, impulsar la actividad económica y generar mejores condiciones de bienestar. ¡Tu participación es muy importante! Denuncia de manera segura: https://t.co/ocJDm0n2Uw Conoce los detalles en: https://t.co/9fzDRSZ0dl #ParaServirAMéxico — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 31, 2026

Marina y empresarios acuerdan medidas para reactivar la economía

Durante la reunión, el Gobierno de Sinaloa y la Secretaría de Marina también abordaron propuestas para impulsar la actividad económica de la entidad.

Entre los sectores mencionados se encuentran la construcción, la economía circular y otras actividades productivas, con el objetivo de promover inversiones y empleos.

Las autoridades acordaron mantener la coordinación con representantes empresariales, además de fortalecer la vigilancia y las acciones para recuperar espacios públicos en Sinaloa.

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