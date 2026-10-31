Presidenta de México anuncia inversión de 700 mil mdp para trenes; México-Querétaro alcanza 32% de avance

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el tren Ciudad de México-Querétaro registra un avance del 32 por ciento en su construcción, mientras que el Gobierno federal contempla una inversión cercana a los 700 mil millones de pesos para desarrollar aproximadamente 2 mil 500 kilómetros de infraestructura ferroviaria durante el sexenio.

Durante la supervisión de obras realizada este sábado 31 de octubre de 2026 en Polotitlán, Estado de México, la mandataria señaló que el proyecto México-Querétaro cuenta con el 90 por ciento del derecho de vía, de acuerdo con las cifras que presentó en su discurso.

Sheinbaum destacó que los trabajos están a cargo de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional y aseguró que la construcción avanza conforme al programa establecido.

¿Cuánto invertirá el Gobierno de México en nuevos trenes de pasajeros?

La presidenta explicó que la inversión de aproximadamente 700 mil millones de pesos corresponde al conjunto de proyectos ferroviarios previstos para su administración, entre los que se encuentran las nuevas rutas de pasajeros hacia el norte y occidente del país.

Precisó que la meta de construir alrededor de 2 mil 500 kilómetros contempla los trenes Ciudad de México-Pachuca, México-Querétaro y las conexiones hacia Nuevo Laredo y Guadalajara.

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El programa también considera la infraestructura de carga del Tren Maya y la conclusión de obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

La mandataria destacó que los proyectos ferroviarios buscan recuperar el transporte de pasajeros y mejorar la comunicación entre distintas regiones del país.

¿Qué estados conectarán los nuevos trenes anunciados por Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum detalló que el tren Ciudad de México-Querétaro atravesará el Estado de México e Hidalgo antes de llegar a territorio queretano, donde contará con una estación en Tula de Allende.

Asimismo, explicó que la red ferroviaria continuará hacia San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con destino a Nuevo Laredo.

Otra conexión partirá de Querétaro hacia Guanajuato y Jalisco, con el objetivo de extender el servicio de pasajeros hasta Guadalajara.

La presidenta consideró que estas rutas permitirán reducir los tiempos de traslado frente al transporte carretero, especialmente en corredores donde existe una elevada saturación vehicular.

Sheinbaum destaca generación de empleos por construcción de trenes

Durante su intervención, la mandataria señaló que los proyectos ferroviarios también generan empleos y actividad económica en las regiones donde se desarrollan.

Explicó que la construcción requiere materiales provenientes de bancos de arena y otros insumos, además de trabajos especializados de ingeniería.

También destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional participa en la fabricación de durmientes utilizados en las vías ferroviarias.

Sheinbaum reiteró que el tren Ciudad de México-Querétaro mantiene su avance conforme a lo programado y señaló que la recuperación del transporte ferroviario de pasajeros constituye una de las prioridades de infraestructura de su administración.

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