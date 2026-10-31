Sheinbaum Pardo entregará Becas para el Bienestar en Celaya este 31 de octubre: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado 31 de octubre de 2026 la entrega de Becas para el Bienestar en Celaya, Guanajuato, como parte de su gira de trabajo por el centro del país.

De acuerdo con la agenda presidencial difundida, el evento está programado para las 15:30 horas y estará dedicado a la entrega de apoyos educativos a estudiantes.

La visita también contempla una supervisión de las obras del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato, uno de los proyectos de infraestructura ferroviaria del Gobierno federal.

¿Qué se sabe de la entrega de Becas para el Bienestar en Celaya?

El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, confirmó los preparativos para recibir a la mandataria y señaló que se espera la participación de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

El alcalde explicó que las autoridades locales mantienen coordinación con el Gobierno federal para organizar las actividades de la visita presidencial.

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Sin embargo, hasta la información difundida previamente no se había precisado el número de estudiantes beneficiarios ni los montos que se entregarían durante la ceremonia.

¿Qué otras actividades tendrá Sheinbaum en Guanajuato?

Después de la entrega de becas, Claudia Sheinbaum tiene programada una supervisión del tren Querétaro-Irapuato a las 18:00 horas, con un recorrido previsto desde la estación de Celaya hacia Querétaro.

Previamente, la presidenta inauguró la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tecozautla, Hidalgo, y supervisó los trabajos del tren Ciudad de México-Querétaro en Polotitlán, Estado de México.

La visita a Celaya será la tercera que realiza Sheinbaum al municipio durante su administración, luego de sus recorridos de agosto de 2025 y septiembre de 2026.

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