Presidenta Sheinbaum inaugura Universidad Rosario Castellanos en Hidalgo; anuncia escuela de Medicina y dos nuevos edificios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró este sábado 31 de octubre de 2026 la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tecozautla, Hidalgo, donde anunció que el plantel contará con una escuela de Medicina y ampliará sus instalaciones con dos nuevos edificios.

Durante la ceremonia, acompañada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, la mandataria destacó que el proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno federal para ampliar la oferta de educación superior pública y gratuita en el país.

Sheinbaum también informó que la Universidad Nacional Rosario Castellanos cuenta, según las cifras que presentó, con alrededor de 120 mil estudiantes en sus distintas modalidades, y estableció como meta duplicar esa matrícula durante el sexenio.

¿Qué carreras tendrá la Universidad Rosario Castellanos en Tecozautla?

La presidenta confirmó que el campus de Tecozautla tendrá una escuela de Medicina, como parte de la decisión de incorporar la formación de profesionales de la salud a la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

La institución ya cuenta con oferta académica en Derecho y Criminología, Administración y Comercio, así como Turismo. Además, se han desarrollado actividades de preparación para aspirantes a Medicina General y Comunitaria y Enfermería.

Noticia Destacada Presidenta de México reconoce labor de las Fuerzas Armadas en desastres y destaca legado humanitario del Plan DN-III-E

Sheinbaum explicó que su administración decidió integrar las escuelas de Medicina a la Rosario Castellanos, en lugar de crear una universidad nacional independiente dedicada exclusivamente a las ciencias de la salud.

Asimismo, anunció que comenzará la construcción de dos edificios adicionales en el plantel de Tecozautla, aunque durante su discurso no precisó las fechas de conclusión de las obras.

La mandataria reconoció a la presidenta municipal, Marisol Prieto Avendaño, por la construcción de los edificios iniciales y destacó la coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal.

¿Cuál es la meta de Sheinbaum para la Universidad Rosario Castellanos?

La presidenta señaló que busca al menos duplicar el número de estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos durante su administración, mediante la apertura de nuevos planteles y la ampliación de los existentes.

Explicó que la institución ofrece estudios presenciales, semipresenciales y a distancia, con el propósito de atender a jóvenes que buscan cursar una licenciatura sin pagar colegiaturas.

Recordó que la universidad surgió durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, entre 2018 y 2023, y posteriormente se convirtió en una institución de alcance nacional.

Sheinbaum recuerda lucha estudiantil de 1986 por la educación gratuita

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum recordó que hace 40 años participó en la creación del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La mandataria explicó que el movimiento de 1986 y 1987 se opuso al aumento de cuotas universitarias y a las modificaciones al pase automático de estudiantes del bachillerato de la UNAM hacia las licenciaturas.

Destacó que aquella experiencia marcó su defensa de la educación pública gratuita y sostuvo que la construcción de nuevas universidades responde a ese compromiso.

Finalmente, Sheinbaum afirmó que fortalecer la educación pública es una de las prioridades de su Gobierno, al considerar que ampliar las oportunidades de estudio contribuye a reducir la violencia y mejorar el acceso de las mujeres y los jóvenes a sus derechos.

Tras la inauguración en Tecozautla, la presidenta adelantó que supervisaría los avances de construcción del tren México-Querétaro, antes de continuar su gira de trabajo hacia Celaya, Guanajuato.

IO