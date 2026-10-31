Estudiantes de la UADY ganan concurso nacional con proyecto para mejorar la movilidad en Mérida

Un proyecto diseñado para mejorar la seguridad de peatones y facilitar los desplazamientos en una de las zonas de mayor complejidad vial de Mérida llevó a cinco estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) a obtener el primer lugar del Concurso Nacional InnovaVías.

Los integrantes del equipo Chukum se impusieron en la competencia organizada por la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC), cuya etapa final se realizó en Morelia, Michoacán, durante la XXV Reunión Nacional de Vías Terrestres.

El grupo está integrado por Isaac Córdova, Ángela Tepal, Joaquín Albornoz, Hannia Sosa y Luciano Uc, quienes elaboraron una propuesta de intervención para la intersección del Periférico de Mérida con la avenida Canek, en dirección a Ciudad Caucel.

Así es el proyecto con el que estudiantes de la UADY ganaron el primer lugar

La iniciativa surgió del análisis de las condiciones de movilidad en ese punto de la capital yucateca, donde confluyen automóviles, bicicletas, transporte público y peatones.

Para desarrollar su propuesta, los jóvenes estudiaron distintos componentes de la infraestructura, entre ellos los cruces peatonales, la circulación vehicular, el drenaje y las áreas con riesgo de inundaciones.

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Isaac Córdova explicó que el certamen les permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria para atender una problemática concreta. Por su parte, Luciano Uc señaló que eligieron esa intersección porque conoce las dificultades que enfrentan quienes utilizan el transporte público para desplazarse por la zona.

Seguridad peatonal, prioridad de la propuesta para Mérida

Uno de los principales objetivos del proyecto consiste en facilitar el tránsito seguro de personas adultas mayores, niñas, niños y usuarios de sillas de ruedas, sectores que pueden enfrentar mayores obstáculos al cruzar avenidas con circulación intensa.

La propuesta incluye modificaciones geométricas en la intersección para mejorar los recorridos y favorecer el acceso al transporte público. De acuerdo con Luciano Uc, la planeación urbana debe considerar primero las necesidades de las personas y no limitarse a agilizar el paso de los vehículos particulares.

UADY supera a la UAM y al Instituto Tecnológico de Oaxaca

La etapa final del Concurso Nacional InnovaVías se llevó a cabo el 15 de julio en Morelia, donde el equipo Chukum compitió contra representantes de otras instituciones de educación superior.

El primer puesto correspondió a los estudiantes de la UADY, mientras que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) obtuvo el segundo lugar y el Instituto Tecnológico de Oaxaca quedó en la tercera posición.

Estudiantes de la UADY ganan concurso nacional con proyecto de movilidad segura/https://t.co/rW1mOqqSvY — UADY (@UADYoficial) October 31, 2026

Los integrantes del equipo destacaron que materias como topografía, pavimentos, carreteras y mecánica de suelos fueron fundamentales para sustentar técnicamente su iniciativa. También reconocieron la importancia del trabajo colaborativo y el pensamiento crítico durante el desarrollo del proyecto.

Más allá del reconocimiento académico, los jóvenes esperan que su propuesta pueda llevarse a la práctica y contribuir a mejorar la movilidad en el poniente de Mérida. Asimismo, convocaron a otros universitarios a participar en competencias que les permitan aplicar sus conocimientos para resolver problemas de su entorno.

IO