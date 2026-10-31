Tren México-Querétaro alcanza 32% de avance; Sheinbaum supervisa obras y confirma fabricación de 47 trenes

La construcción del tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro registra un avance general del 32 por ciento, mientras que uno de los frentes de obra ubicados en el Estado de México alcanza casi el 39 por cientp, informaron las autoridades federales este sábado 31 de octubre de 2026.

Durante la supervisión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Polotitlán, Estado de México, el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, presentó los avances de la infraestructura ferroviaria.

El funcionario detalló que el proyecto cuenta con aproximadamente 18 mil 500 trabajadores activos y ha generado 34 mil 500 empleos a lo largo de su construcción. Además, informó que ya se dispone del 85 por ciento del derecho de vía correspondiente al eje principal del trazado.

¿Qué avance tiene la construcción del tren México-Querétaro?

Vallejo Suárez explicó que el proyecto contempla aproximadamente 232 kilómetros de recorrido, pero requiere la construcción e intervención de 545 kilómetros de vías, debido a que tendrá doble vía para pasajeros y adecuaciones de infraestructura ferroviaria de carga.

Durante el recorrido por el frente de construcción número ocho, ubicado a partir del kilómetro 137, detalló que este tramo tiene una longitud de 19.2 kilómetros y presenta un avance cercano al 39%.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum anuncia apoyo de 400 mil pesos para reconstruir viviendas afectadas por lluvias en Hidalgo

El general señaló que las obras se desarrollan de manera simultánea en diferentes puntos y cuentan con 3 mil 850 unidades de maquinaria pesada y camiones de volteo.

También explicó que el diseño contempla viaductos, puentes, terraplenes y pasos subterráneos para evitar afectaciones al tránsito vehicular y a las operaciones ferroviarias de carga.

¿Cuánto tiempo tardará el tren México-Querétaro?

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles informó que el tren tendrá una velocidad máxima de diseño de 200 kilómetros por hora y una velocidad promedio estimada de 130 kilómetros por hora.

Con estas características, el tiempo de recorrido previsto entre la Ciudad de México y Querétaro será de aproximadamente dos horas.

Por su parte, Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, explicó que el servicio partirá de la estación Buenavista, en la capital del país, y atravesará el Estado de México e Hidalgo hasta llegar a Querétaro.

Entre las estaciones contempladas se encuentran:

Teoloyucan

Huehuetoca

Tula de Allende

San Juan del Río

Querétaro Central

El Marqués

La Corregidora

¿Cuándo estarán listos los trenes México-Querétaro?

Andrés Lajous informó que 47 trenes ya fueron contratados y comenzaron a fabricarse en Ciudad Sahagún, Hidalgo.

Durante la presentación mostró imágenes de los primeros componentes en proceso de fabricación, entre ellos la estructura de un vagón y un bogie, pieza que forma parte del sistema de rodamiento.

El funcionario agregó que las estaciones tendrán conexiones con los sistemas de transporte público locales para facilitar los traslados de los pasajeros.

En cuanto a las obras, Vallejo Suárez señaló que ya comenzó la cimentación de varias estaciones y que continúan los trabajos de construcción en diferentes frentes.

Las autoridades no anunciaron una nueva fecha de inauguración durante este informe, pero aseguraron que la disponibilidad de materiales y los avances en el derecho de vía permiten mantener las actividades programadas para el proyecto ferroviario.

IO