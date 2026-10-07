Senado aprueba iniciativa de Mayuli Martínez para frenar el acoso telefónico.

El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad un dictamen de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor. La propuesta, presentada por la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón (PAN), busca poner un alto definitivo a la saturación de llamadas publicitarias y de mercadotecnia realizadas sin el consentimiento de los usuarios.

La reforma aprobada con 96 votos a favor busca reforzar los derechos de la ciudadanía frente a las estrategias de comercialización por vía telefónica. Con este cambio, las empresas y proveedores de bienes o servicios están obligados a respetar la negativa manifestada por los consumidores a recibir promociones, solicitudes u ofertas comerciales.

📌 Senadoras y senadores avalaron reforzar la protección a la privacidad. Por unanimidad se aprobó modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor para sancionar el acoso telefónico comercial. Conoce más de la reforma. 👇 https://t.co/gw8tZLTiQD — Senado de México (@senadomexicano) October 7, 2026

Durante su intervención en tribuna, la senadora Mayuli Martínez destacó que la medida busca resguardar la privacidad de los consumidores y garantizar su tranquilidad familiar frente a la intromisión constante de centros de contacto. Asimismo, se señaló que la insistencia de estas llamadas vulnera la seguridad personal.

Para evitar el incumplimiento de la norma, la reforma contempla un endurecimiento drástico en las sanciones económicas contra los proveedores o empresas infractoras. Las multas contempladas se elevarán para situarse en un rango de los 56 mil 570 pesos hasta superar los 2.3 millones de pesos por reincidir o ignorar el rechazo expreso a la publicidad.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal