Huracán Isaías continúa alejándose de la Península de Yucatán, pero mantiene las lluvias hoy jueves 8 de octubre

El huracán Isaías categoría 1 continúa alejándose de la Península de Yucatán, aunque sus efectos indirectos todavía provocarán lluvias muy fuertes a intensas, viento y oleaje elevado durante este jueves 8 de octubre, informó Protección Civil de Yucatán (Procivy).

A las 6:00 horas, el sistema se localizó a 280 kilómetros al nor-noroeste de Progreso y 314 kilómetros al noroeste de Mérida, por lo que mantiene una trayectoria que lo aleja gradualmente del territorio yucateco.

El huracán Isaías se desplaza hacia el este-noreste a 15 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de hasta 160 km/h. Procivy señaló que se espera que continúe con este movimiento y que, dentro de las siguientes 12 horas, se intensifique a huracán categoría 2.

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¿Dónde lloverá más este jueves 8 de octubre en Yucatán?

Aunque Isaías se aleja de Yucatán, sus bandas nubosas continuarán generando precipitaciones en distintas regiones del estado. De acuerdo con Procivy, las condiciones serán diferentes según la zona.

En los municipios del poniente de Yucatán se esperan lluvias muy fuertes a intensas durante la mañana, mientras que por la tarde disminuirá la intensidad de las precipitaciones.

Para el centro, sureste y noreste del estado, se pronostican lluvias ligeras a moderadas durante la mañana, con posibilidad de que aumenten a fuertes durante la tarde.

Por ello, las autoridades mantienen el llamado a la población a tomar precauciones, principalmente en zonas donde puedan presentarse encharcamientos, corrientes de agua y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.

Temperaturas y viento en Yucatán hoy 8 de octubre

El ambiente será cálido durante este jueves, con temperaturas máximas de entre 30 y 32 grados Celsius en el interior del estado, mientras que en la zona costera se prevén valores de 28 a 30 grados.

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El viento predominará del sureste, con velocidades de 20 a 30 km/h y rachas superiores a 60 km/h en la zona costera, por lo que se recomienda extremar precauciones en áreas cercanas al mar.

Oleaje aumenta en la costa de Yucatán

Los efectos indirectos del huracán Isaías también se reflejarán en el mar. Procivy informó que se espera oleaje de alrededor de 2 metros de altura en el litoral yucateco, mientras que mar adentro podría superar este nivel.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y a la actualización de los pronósticos meteorológicos, especialmente quienes realizan actividades en el mar o permanecen en zonas costeras.

Aunque Isaías continúa alejándose de Yucatán, sus efectos todavía favorecerán lluvias, viento y oleaje elevado durante este jueves 8 de octubre.