Conagua acelera obras contra inundaciones en el Valle de México; estarán listas en 15 días, informa Sheinbaum

El Gobierno de México informó que las principales obras hidráulicas para reducir el riesgo de inundaciones en la zona oriente del Valle de México registran un avance general del 90 por ciento y quedarán completamente operativas en aproximadamente 15 días.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 6 de julio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, presentó el progreso de los proyectos que se desarrollan de manera coordinada con los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México.

El funcionario explicó que el plan contempla una inversión total de 11 mil 200 millones de pesos y busca proteger principalmente a habitantes de Iztapalapa, así como de los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl, La Paz, Chalco y Valle de Chalco.

¿Qué obras realiza Conagua para prevenir inundaciones?

Morales López detalló que el programa está integrado por seis obras estratégicas. Entre ellas destacó la ampliación de la laguna El Salado, cuya capacidad de almacenamiento pasó de 300 mil a 400 mil metros cúbicos y ya se encuentra concluida.

También informó que el colector Teotongo permitirá incrementar la capacidad de desalojo de agua en 4 mil litros por segundo, especialmente para captar los escurrimientos provenientes de la Sierra de Santa Catarina.

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Otro de los proyectos es el colector Pinos, que beneficiará a habitantes de La Paz y al sistema de transporte Metro. Esta obra registra un avance del 88 por ciento y concluirá en los próximos 15 días.

Además, el colector Carmelo Pérez, que permaneció inconcluso durante cerca de una década, ya fue terminado en su totalidad, mientras que el cárcamo de Xochiaca, considerado una pieza central del sistema, ya opera con una capacidad de desalojo de 16 mil litros por segundo.

En tanto, la rehabilitación de la laguna de Churubusco presenta un avance del 85 por ciento y forma parte del circuito que permitirá conducir el agua hacia las zonas de desfogue.

Obras en Chalco avanzan para eliminar riesgo de inundaciones

El director de Conagua también informó sobre la construcción del nuevo colector para Chalco y Valle de Chalco, una obra instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender los problemas recurrentes de inundaciones en esa región.

Precisó que ya se construyeron tres kilómetros del colector y únicamente restan alrededor de 500 metros para concluir el proyecto, cuya terminación está prevista para octubre.

#MañaneraDelPueblo | El titular de la @conagua_mx, @Efrainmoralesl, presentó avances de trabajos para la prevención de inundaciones en la zona oriente del Valle de México y destacó que son 6 obras:



➡️Beneficio para alcaldía Iztapalapa y los municipios Ciudad Nezahualcóyotl y La… pic.twitter.com/ONeGLTlJxR — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 6, 2026

Explicó que una vez finalizada la infraestructura dejarán de operar los equipos temporales de bombeo, ya que el sistema funcionará por gravedad, lo que permitirá un desalojo más eficiente del agua.

Morales López destacó que, pese a las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, las colonias Jacalones y Culturas, en Chalco y Valle de Chalco, no han sufrido inundaciones, resultado que atribuyó al funcionamiento parcial de las obras ya concluidas.

Finalmente, señaló que los trabajos entregados hasta ahora han permitido desalojar el agua con mayor rapidez que en temporadas anteriores y aseguró que, una vez terminado todo el sistema, la capacidad para prevenir anegaciones será significativamente mayor.

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