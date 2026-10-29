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México / Sucesos

Detienen a Axel "N", segundo al mando de “Los Ciclones”; deriva en actos violentos

Axel fue capturado con otro sujeto y ambos fueron trasladados a la Ciudad de México.

Por Redacción Por Esto!

29 de oct de 2026

1 min

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Detienen a Axel "N", segundo al mando de “Los Ciclones”.
Detienen a Axel "N", segundo al mando de “Los Ciclones”. / SEDENA.

Elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron este jueves en Matamoros a Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, identificado como el segundo al mando de la facción “Los Ciclones” del Cártel del Golfo e hijo de José Alfredo “N”, alias “El Contador”.

En la misma operación fue capturado otro individuo, y se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. Axel “N”, quien ya había sido capturado previamente en mayo de 2023 pero liberado para llevar su proceso en libertad en enero de 2024, contaba con nuevas investigaciones en su contra.

El cartel habría utilizado empresas dedicadas a la organización de carreras de caballos cuarto de milla para mover recursos de origen presuntamente ilícito

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Detención de Axel "N" provoca actos violentos

Tras concretarse el operativo de inteligencia, grupos armados desataron una ola de violencia en los municipios fronterizos de Matamoros y Río Bravo. De acuerdo con los reportes oficiales, se registraron despojos y quema de vehículos de carga pesada en al menos 12 cruces viales, provocando bloqueos y cierre temporal de avenidas.

Ante la emergencia de seguridad, las autoridades educativas del estado ordenaron la suspensión inmediata de clases, mientras que dependencias internacionales emitieron alertas preventivas recomendando a los ciudadanos resguardarse hasta que la situación se controle.

Para evitar rescates o mayores altercados en la zona fronteriza, ambos detenidos fueron trasladados inmediatamente a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana hacia la Ciudad de México. Quedaron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR.

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