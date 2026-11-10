Marina refuerza seguridad en Michoacán con mil 300 elementos; reporta 119 detenidos y 10 toneladas de droga aseguradas

La Secretaría de Marina (Semar) informó que mantiene desplegados mil 300 elementos operativos en Michoacán, donde ha logrado la detención de 119 personas, el aseguramiento de 10 toneladas de droga y la inhabilitación de seis laboratorios clandestinos, como parte de las acciones contra la delincuencia organizada.

Durante la conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, presentó los avances de la estrategia de seguridad en las costas michoacanas.

El almirante explicó que las operaciones buscan combatir el tráfico de drogas, proteger las actividades portuarias y garantizar la seguridad de los sectores productivos.

¿Cuántos elementos y embarcaciones tiene desplegados la Marina en Michoacán?

Morales Ángeles detalló que el dispositivo de seguridad incluye siete buques oceánicos, tres buques costeros y nueve embarcaciones, destinados a tareas de vigilancia marítima, intercepción de drogas, búsqueda y rescate.

También participan dos sistemas aéreos tripulados de largo alcance, dos helicópteros, unidades de inteligencia, equipos de operaciones especiales y 61 vehículos.

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El despliegue se concentra principalmente en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

El secretario señaló que las costas de Michoacán representan una zona estratégica para el tráfico de drogas procedentes de Sudamérica, debido a su conexión con el puerto de Lázaro Cárdenas y las rutas terrestres hacia el centro y norte del país.

¿Qué grupos criminales y objetivos prioritarios ha detenido la Marina?

El titular de la Semar informó que las operaciones permitieron detener a 119 personas, asegurar 77 armas de fuego y decomisar aproximadamente 10 toneladas de droga, entre cocaína y marihuana.

Entre las acciones destacó la desarticulación de una célula conocida como Los Pichilinguillos, señalada por controlar rutas marítimas y puntos de recepción de cargamentos de droga en la costa michoacana.

También mencionó una operación realizada el 8 de noviembre, en la que fueron detenidas 20 personas, entre ellas Fernando “N”, alias “El Trángara”, identificado como presunto jefe de plaza en Uruapan.

Asimismo, reportó la captura en Tecomán, Colima, de Leopoldo “N”, alias “El Mando 20”, señalado por su presunta participación en la planeación de un ataque con un vehículo explosivo contra instalaciones de policías comunitarias en Coahuayana.

Marina refuerza vigilancia en el puerto de Lázaro Cárdenas

Morales Ángeles explicó que las unidades de protección portuaria mantienen acciones para prevenir el contrabando, la evasión fiscal y el tráfico de drogas, armas y mercancías ilícitas.

Además, destacó la vigilancia de las cadenas logísticas vinculadas con la producción agrícola y minera, mediante acuerdos de colaboración con empresas del sector.

Finalmente, informó que la Marina participa en el rescate del lago de Pátzcuaro, donde se han recuperado más de 500 hectáreas de superficie acuática y restablecido canales de navegación.

El almirante aseguró que continuarán las operaciones marítimas y terrestres para combatir la extorsión, los homicidios y las actividades de organizaciones criminales en Michoacán.

IO