Marina decomisa 481 millones de cigarros ilegales; estima golpe de 2 mil 375 mdp al CJNG

La Secretaría de Marina (Semar) informó que aseguró 481 millones de cigarros de contrabando, equivalentes a 678 toneladas, entre 2024 y 2026, como parte de operativos contra redes internacionales vinculadas con el comercio ilegal de tabaco.

Mediante un comunicado difundido este viernes 6 de noviembre, la dependencia detalló que estas acciones representan una afectación económica estimada de 2 mil 375 millones de pesos a organizaciones criminales, principalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según sus investigaciones.

Los aseguramientos se realizaron en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo Aeroportuario Marina.

¿Cuántos cigarros de contrabando decomisó la Marina entre 2024 y 2026?

De acuerdo con la Semar, los decomisos de cigarros ilegales registraron un incremento durante los últimos tres años.

En 2024 fueron asegurados 15 millones de unidades, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 215 millones. Para 2026, con corte al periodo reportado, se contabilizaron 251 millones de cigarros.

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La dependencia precisó que el 69.3 por ciento de la mercancía fue asegurada en operaciones marítimas, equivalente a 470 toneladas.

Por otra parte, 198 toneladas correspondieron a cargamentos transportados por vía aérea y otras 10 toneladas a operaciones terrestres.

¿Qué países están relacionados con las rutas internacionales de contrabando?

Las investigaciones identificaron vínculos comerciales y logísticos con Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán.

La Marina señaló que algunas operaciones podrían utilizar rutas de triangulación comercial a través de Singapur, Corea del Sur y Japón para dificultar la identificación del verdadero origen de los cigarros.

Este mecanismo permitiría modificar o encubrir información sobre la procedencia de los productos durante su traslado internacional.

¿Cómo combate la Marina el contrabando de cigarros vinculado al CJNG?

La dependencia explicó que mantiene Grupos de Análisis de Riesgo integrados por personal de Aduanas, la Unidad Naval de Protección Portuaria y la Unidad de Inteligencia Naval.

En coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Grupo Aeroportuario Marina, contribuimos al aseguramiento de 481 millones de cigarrillos de procedencia ilícita, equivalentes a 678 toneladas, entre 2024 y 2026, mediante el intercambio de información y el análisis de rutas comerciales, portuarias y aeroportuarias utilizadas para el contrabando. Estas acciones representan una afectación económica estimada de 2 mil 375 millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada, fortaleciendo las capacidades de inteligencia, vigilancia e interdicción para combatir las redes internacionales de contrabando, proteger el comercio legal y contribuir a la seguridad nacional. Conoce más en nuestra nota informativa: https://t.co/FZLWUcZ4vb #ParaServirAMéxico — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 6, 2026

Estos equipos revisan operaciones comerciales, vigilan instalaciones portuarias y analizan información para detectar posibles casos de evasión fiscal y otras actividades ilícitas.

Finalmente, la Semar sostuvo que los aseguramientos buscan interrumpir las cadenas de suministro y las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales, particularmente las relacionadas con el CJNG, además de fortalecer la vigilancia del comercio internacional.

IO